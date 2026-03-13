Un expert vietnamien plaide pour une plus grande participation de la diaspora à la vie politique vietnamienne

À l’approche des élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, Nguyên Huu Dông, président de l’Association des Vietnamiens au Mexique et universitaire de la diaspora, a partagé plusieurs analyses et propositions visant à améliorer l’efficacité de l’organe législatif vietnamien dans le nouveau contexte de développement.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Mexico, Nguyên Huu Dông a estimé que, durant le mandat écoulé, l’AN du Vietnam avait accompli des progrès notables dans le perfectionnement du cadre institutionnel, l’innovation de ses méthodes de travail et le renforcement de son rôle de supervision sur les questions majeures du pays. Selon lui, l’organe législatif affirme de plus en plus clairement sa position en tant que plus haute instance représentative du peuple et acteur central dans la construction de l’État de droit socialiste.

Fort de nombreuses années d’expérience dans un environnement international, Nguyên Huu Dông – premier Vietnamien recommandé par le gouvernement vietnamien pour travailler aux Nations unies au début des années 1980 et ancien observateur électoral dans plus de 40 pays – a également formulé plusieurs suggestions pour renforcer l’efficacité de l’activité législative dans les années à venir.

Il a notamment souligné l’importance de la communauté vietnamienne à l’étranger, forte de plus de six millions de personnes vivant, étudiant et travaillant dans de nombreux pays. Selon lui, cette diaspora constitue non seulement une ressource économique et intellectuelle précieuse, mais aussi « une partie indissociable de la nation ». Dans cette perspective, il a proposé d’étudier la possibilité de permettre aux citoyens vietnamiens résidant à l’étranger de participer aux élections et, à plus long terme, d’envisager une représentation de la diaspora au sein de l’AN afin de refléter plus fidèlement les aspirations et les intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger.

Il a observé que dans plusieurs pays, l’attribution de sièges parlementaires aux citoyens résidant hors du territoire national constitue un mécanisme efficace pour renforcer les liens avec la patrie et mobiliser les ressources intellectuelles ainsi que l’expérience internationale de la diaspora dans le processus d’élaboration des politiques publiques.

Par ailleurs, il a souligné le rôle essentiel de l’AN dans la concrétisation des grandes orientations stratégiques du Parti, notamment à travers l’élaboration et le perfectionnement d’un système juridique adapté aux objectifs de développement du pays dans la nouvelle phase.

Selon lui, alors que le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenu élevé, l’élaboration du cadre législatif doit s’inscrire dans une vision de long terme, à la fois stable et suffisamment flexible pour s’adapter aux mutations rapides du monde. Chaque loi devrait non seulement répondre aux défis immédiats, mais également ouvrir la voie à de nouvelles tendances de développement telles que l’économie numérique, l’intelligence artificielle, la transition verte et la gouvernance mondiale.

Il a également plaidé pour un élargissement des mécanismes de consultation politique, notamment avec les experts vietnamiens résidant à l’étranger, afin d’enrichir le processus législatif par des perspectives plus diversifiées et proches des standards internationaux.

Sur le plan extérieur, cet expert a mis en avant l’importance croissante de la diplomatie parlementaire dans un contexte international marqué par de multiples défis communs, notamment le changement climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Le renforcement de la coopération interparlementaire et la participation active aux forums parlementaires multilatéraux contribueraient, selon lui, à promouvoir la compréhension mutuelle, à consolider la confiance et à créer un environnement international favorable au développement du Vietnam.

Nguyên Huu Dông s’est dit convaincu que les préparatifs des prochaines élections continueront de témoigner de la vitalité de la démocratie socialiste au Vietnam, avant d’exprimer l’espoir que la nouvelle législature de l’AN poursuivra ses efforts de réforme et d’innovation, contribuant ainsi à accompagner le pays dans sa nouvelle phase de développement.

VNA/CVN