Accident du travail mortel à Lâm Dông : le PM exige une enquête

Le 14 novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié le télégramme officiel N°216/CĐ-TTg concernant l'accident du travail survenu à la Société par actions HC Bao Lâm, dans la commune de Bao Lâm 1 (province de Lâm Dông).

Selon le télégramme, vers 10h15 le 9 novembre, un grave accident du travail s'est produit au sein de l'entreprise, causant la mort de deux ouvriers. Les premières informations indiquent qu'une explosion du réservoir d'acide chlorhydrique serait à l'origine du drame. Afin d'élucider les causes, d'établir les responsabilités et de prévenir la répétition de tels incidents, le Premier ministre a exigé plusieurs mesures urgentes.

Le président du Comité populaire de la province de Lâm Dông doit ordonner une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes, identifier les organisations et individus concernés et sanctionner strictement toute infraction éventuelle. Il doit également remédier aux conséquences, assurer les visites et le soutien aux familles des victimes, ainsi que garantir l'application des politiques et régimes prévus. Par ailleurs, il est chargé de renforcer le contrôle de tous les établissements utilisant ou stockant des produits chimiques dangereux et de présenter au Premier ministre un rapport complet avant le 25 novembre 2025.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit, dans le cadre de ses attributions, coordonner les inspections des conditions de sécurité chimique au sein de l'entreprise HC Bao Lâm et en rendre compte avant le 25 novembre 2025. Il devra également diriger, avec les collectivités locales, une revue nationale des installations manipulant des produits chimiques dangereux et renforcer les mesures de gestion et de sécurité conformément aux réglementations en vigueur.

