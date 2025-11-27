Le Vietnam mobilise l’esprit d’émulation pour la période 2026-2030

Le 27 novembre après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d’émulation et de récompense pour le mandat 2021-2026, a présidé la 15ᵉ réunion du Conseil.

La réunion avait pour objectif d’examiner et d’approuver les collectifs et individus proposés pour être récompensés et honorés lors du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique ; ainsi que de discuter plusieurs contenus liés aux préparatifs de l’événement.

Le XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, qui se tiendra en décembre 2025, adopte le thème : « Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération afin de propulser le pays vers une ère de développement puissant, civilisé et prospère ». Le Congrès évaluera les résultats des mouvements d’émulation patriotique et du travail de récompense pour la période 2021-2025 ; et fixera les objectifs, orientations et missions pour la période 2026-2030.

Le Congrès honorera les individus et collectifs héroïques, les « soldats de l’émulation » à l’échelle nationale, ainsi que les modèles exemplaires et les collectifs représentatifs dans l’ensemble des mouvements d’émulation patriotique à tous les niveaux et dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines prioritaires en cours de mise en œuvre.

Lors de la réunion, le Conseil a examiné et approuvé les collectifs et individus proposés pour être récompensés et honorés lors du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique.

S’exprimant lors de la séance, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts du Conseil et de ses membres pour leurs préparatifs actifs et rigoureux du prochain Congrès.

Il a souligné que le temps restant avant le Congrès était limité tandis que la charge de travail demeurait importante, avec des exigences très élevées en matière de qualité. Les parties concernées doivent assurer de manière rigoureuse l’organisation protocolaire, logistique et sécuritaire, afin de garantir un Congrès solennel, sérieux, mais aussi joyeux, sain, remarquable et à forte portée inspirante.

Le Premier ministre a rappelé que le pays avait traversé la lutte contre la pandémie de COVID-19, mené des mouvements d’émulation dans le développement des infrastructures stratégiques, l’éradication des logements précaires, la protection sociale, la sécurité, la défense, le sport, la culture, ainsi que la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, le développement scientifique et technologique.

De nombreux événements historiques ont marqué cette période, mettant en lumière des actes héroïques et des sacrifices pour le peuple et la Patrie. Il est donc nécessaire de récompenser et d’honorer en temps opportun ces individus et collectifs héroïques, et à travers eux, de valoriser les valeurs fondamentales de la nation, a souligné le Premier ministre.

Pham Minh Chinh a demandé de finaliser les dossiers des collectifs et individus approuvés par le Conseil pour les soumettre aux autorités compétentes ; et de poursuivre le recensement des collectifs et individus ayant des réalisations particulièrement exceptionnelles.

