Mise en examen et détention provisoire du chauffeur impliqué dans l’accident à Hà Tinh

Le 30 juillet, le Parquet populaire provincial d’Hà Tinh a approuvé la décision de mise en examen et de placement en détention provisoire à l’encontre du chauffeur de l’autocar impliqué dans un grave accident survenu le 25 juillet 2025, ayant entraîné la mort de 10 passagers.

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Selon la décision, Lê Ngoc Thanh, né en 1989, domicilié dans le hameau Mai Chu, commune Dông Quang, province de Thanh Hoa, est poursuivi pour "violation des règles de circulation routière" conformément au paragraphe 3 de l’article 260 du Code pénal.

Les faits remontent à 1h50 du matin, le 25 juillet. Lê Ngoc Thanh conduisait un autocar immatriculé 43F-007.76 avec 28 passagers à bord, sur l’itinéraire reliant Hanoï à Dà Nang. En arrivant au point kilométrique 571+800 de la route nationale 1A, dans le quartier résidentiel Dông Trinh, ville de Ky Anh (province de Hà Tinh), alors que la chaussée était mouillée et glissante en raison de la pluie et de la pente, le conducteur, croyant qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse, a accéléré jusqu’à 99 km/h, dépassant ainsi la limite autorisée de 80 km/h.

La vitesse excessive a provoqué la perte de contrôle du véhicule, qui a percuté des bornes kilométriques, un fossé de drainage et un poteau électrique, avant de se renverser et de glisser dans un terrain vague en bord de route. L’accident a causé la mort de 10 passagers et blessé 15 autres. Le véhicule a été fortement endommagé.

VNA/CVN