Dak Lak veut reconstruire dans les plus brefs délais les logements sinistrés

Sous la direction ferme du Premier ministre, la province de Dak Lak met en œuvre la "Campagne Quang Trung", visant à reconstruire et réparer de manière urgente les maisons détruites ou emportées par la tempête Kalmaegi et les inondations historiques de novembre.

Photo : VNA/CVN

Les autorités provinciales, les unités locales ainsi que les forces militaires et policières mobilisent au maximum leurs ressources humaines et matérielles afin d'accélérer les travaux tout en garantissant la qualité des constructions.

À Hoa Thinh, la construction progresse à un rythme très rapide. Partout, les soldats participent activement à la construction et à la réparation des habitations. Plusieurs maisons ont déjà pris forme, offrant aux familles sinistrées l'espoir d'un nouveau logement avant le Nouvel An lunaire.

Malgré une météo défavorable, les soldats de la Région militaire 5 redoublent d'efforts pour réaliser les étapes cruciales (fondations, piliers et structures). Les équipes se relaient jour et nuit pour respecter le calendrier fixé, en veillant à renforcer la résistance des maisons face aux aléas climatiques futurs.

Au total, 231 maisons de la province sont confiées aux forces militaires. Les fondations ont été ouvertes pour l'ensemble de ces habitations, et un grand nombre d'entre elles ont déjà achevé la phase de structure, dépassant le rythme prévu.

La "Campagne Quang Trung" prévoit la reconstruction de 650 maisons totalement détruites, la réparation de 892 maisons gravement endommagées et l'appui à 5.455 maisons partiellement touchées. Plus de 200 milliards de dôngs sont mobilisés. Le soutien provincial s'élève à 170 millions par maison reconstruite, 40 millions pour les réparations lourdes et 10 millions pour les dommages légers.

Les objectifs calendaires sont clairement définis : l'achèvement des nouvelles constructions est fixé au 30 janvier 2026 ; les réparations des maisons gravement endommagées doivent être finalisées avant le 31 décembre 2025 ; et les réparations des habitations légèrement touchées (toitures arrachées, dégâts partiels) doivent être terminées d'ici au 10 décembre 2025.

Les forces armées, la police, les organisations sociales, les entreprises et l'ensemble du système politique sont engagés pour garantir l'achèvement des travaux dans les délais. À ce jour, toutes les maisons légèrement endommagées ont été réparées, contribuant à stabiliser rapidement la vie des habitants.

VNA/CVN