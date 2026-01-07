Accélérer la réalisation des projets pour célébrer le XIVe Congrès du Parti

Le Premier ministre a signé la dépêche officielle n°02/CĐ, datant du 2 janvier 2026, appelant à renforcer la gestion et à accélérer l’achèvement des projets en vue de célébrer le XIVᵉ Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le Vietnam a organisé trois phases de cérémonies d’inauguration, de mise en chantier et de mise en œuvre technique de grands projets d’infrastructures, les 19 avril, 19 août et 19 décembre. Au total, 564 projets ont été concernés dans 34 provinces et grandes villes, pour un montant d’investissement global dépassant 5,14 millions de milliards de dôngs. Le secteur privé y a contribué à hauteur d’environ 3,84 millions de milliards de dôngs (74,6 %), tandis que les investissements publics ont représenté près de 1,3 million de milliards de dôngs (25,4 %).

Selon l’évaluation du gouvernement, ces projets ne constituent pas seulement des jalons majeurs du développement des infrastructures, mais créent également une dynamique d’émulation, diffusent un esprit de solidarité et contribuent à stimuler le développement socio-économique, tout en affirmant la détermination du pays à bâtir une nation prospère, moderne et civilisée.

Le Premier ministre demande aux ministères, aux secteurs et aux autorités locales de renforcer la direction et la supervision des maîtres d’ouvrage, des unités de gestion de projets et des entreprises de construction. Il insiste sur la nécessité de travailler en continu, y compris les week-ends, jours fériés et fêtes, afin d’achever rapidement les ouvrages et de les mettre en exploitation.

Pour les projets devant être achevés ou mis en circulation technique le 19 décembre 2025, le chef du gouvernement exige qu’ils soient finalisés avant l’ouverture du XIVᵉ Congrès national du Parti, prévue à partir du 19 janvier. Les projets en cours devront établir des plans d’exécution scientifiques, renforcer les ressources humaines et les équipements, et viser un raccourcissement des délais de trois à six mois, tout en garantissant la qualité des travaux, la sécurité au travail et la protection de l’environnement.

Lutter contre le gaspillage et la corruption

S’agissant des projets dont le lancement est prévu le 19 décembre 2025, le Premier ministre demande d’achever d’urgence toutes les procédures nécessaires afin d’assurer un déploiement simultané, d’éviter toute situation où les travaux seraient lancés sans réelle mise en œuvre, et de lutter résolument contre le formalisme et la bureaucratie.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales concernées devraient lever les obstacles, accélérer les opérations de libération des terrains et garantir l’approvisionnement en matériaux, afin de prévenir strictement les pratiques négatives et de lutter contre la corruption.

Le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement est chargé de piloter l’examen et le traitement rapide des difficultés liées aux sources de matériaux de construction courants, afin de ne pas affecter l’avancement ni la qualité des ouvrages. Le ministère de la Construction est responsable du suivi des prix, des procédures et des réglementations, et doit lever sans délai les obstacles relevant de ses compétences.

Le gouvernement demande la mise en œuvre, à titre pilote, du mécanisme de prime contractuelle pour les lots de travaux de construction d’infrastructures de transport, conformément au décret n°15/2023, en garantissant la transparence, l’équité et le ciblage approprié, tout en interdisant strictement toute exploitation à des fins de profit indu. Le ministère des Finances est chargé de coordonner l’évaluation de ce dispositif et de proposer, le cas échéant, des ajustements.

Le Bureau du gouvernement et le ministère de la Construction sont chargés de suivre et de superviser l’exécution de cette dépêche officielle, et d’en rendre compte au vice-Premier ministre Trân Hông Hà pour examen et orientations. Les questions dépassant leur compétence devront être soumises au Premier ministre.

Thành Huê/CVN