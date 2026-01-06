Rencontre des entreprises vietnamiennes à Berlin à l’occasion du Nouvel An 2026

Dans l’ambiance joyeuse des premiers jours de l’année 2026, la communauté des entreprises vietnamiennes à Berlin (Allemagne) a organisé, dans la soirée du 5 janvier, une rencontre pour passer en revue les activités marquantes de l’année 2025 et de fixer les objectifs pour cette année.

>> Lancement officiel de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe

>> Les Vietnamiens en Allemagne se tournent vers leur bien-aimé Truong Sa

>> Le Vietnam présente ses initiatives scientifiques et technologiques aux Vietnamiens d’Allemagne

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Le Centre commercial de Dông Xuân et les entreprises s'associent pour le développement", l’événement a constitué une occasion d’échanges et de partage, tout en mettant en évidence le rôle croissant des entreprises vietnamiennes dans le développement économique et la diversité culturelle de l’arrondissement de Lichtenberg, ainsi que de la capitale Berlin.

Prenant la parole, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành s’est déclaré heureux de participer à cette activité devenue une tradition annuelle du Centre commercial de Dông Xuân.

Il a rappelé que le centre regroupait environ 500 entreprises et ménages commerçants, vietnamiens et étrangers, et constituait depuis plus de 20 ans une "maison commune" pour les entrepreneurs vietnamiens. Le centre contribue activement à l'économie de Berlin et au partenariat stratégique entre les deux pays. Selon l'ambassadeur, ces succès illustrent l'esprit de créativité et la solidarité de la communauté, tout en promouvant l'image et la culture du Vietnam auprès des Allemands.

De son côté, le président du Conseil de l’arrondissement de Lichtenberg, Gregor Hoffmann a souligné l'importance des entreprises vietnamiennes pour le développement de l'arrondissement de Lichtenberg. Il a affirmé que les autorités locales continueraient de soutenir le centre Dông Xuân et la communauté vietnamienne.

Le Centre commercial de Dông Xuân est aujourd'hui l'un des plus grands centres d'affaires de la communauté vietnamienne en Europe. Au-delà des activités commerciales (mode, alimentation, services logistiques), il constitue un espace culturel essentiel pour préserver l'identité nationale et favoriser l'intégration sociale en Allemagne.

VNA/CVN