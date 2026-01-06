Le secteur des finances appelé à être pionnier pour la croissance nationale en 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, dans l’après-midi du 6 janvier à Hanoï, à la conférence consacrée à faire le bilan des activités financières, budgétaires, d’investissement et de développement socio-économique pour l’année 2025 et à déployer les missions pour 2026 du secteur des finances.

La conférence, organisée par le ministère des Finances, s’est tenue en présentiel et en visioconférence avec les 34 villes et provinces du pays.

Prenant la parole, le Premier ministre a souligné que, parmi les réalisations globales du pays en 2025, le secteur des finances avait apporté une contribution particulièrement importante. Il a salué les efforts remarquables et les contributions significatives du secteur au cours de l’année écoulée, tout en pointant des défis à surmonter, notamment le décaissement des fonds d’investissement public, le développement de l’économie privée, la restructuration des entreprises publiques...

Analysant les limites et tirant les leçons nécessaires pour mieux remplir les missions à venir, le Premier ministre a demandé au secteur des finances de mettre en œuvre une ligne d’action résumée en ces mots : "Aspiration à la prospérité - Institutions pionnières - Direction efficace - Numérisation de pointe - Recettes et dépenses innovantes - Finances durables".

Il a en outre exigé que le ministère et l’ensemble du secteur fassent preuve d’un esprit pionnier dans le renouvellement de la pensée et des institutions. Le secteur est appelé à conseiller et proposer des solutions de pilotage d’une politique budgétaire expansionniste mais ciblée et efficace, tout en garantissant la sécurité financière nationale, élaborant des mécanismes pour le développement des ménages commerçants et des entreprises. Il doit également accélérer le décaissement des fonds d’investissement public en concentrant les ressources sur les grands projets tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud, le chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et les axes autoroutiers interrégionaux...

Le ministère des Finances est aussi chargé de contribuer activement au fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux, de promouvoir vigoureusement le développement du secteur privé et d’améliorer l’efficacité des entreprises publiques. Il doit poursuivre son rôle moteur dans la transformation numérique, l’innovation et l’intégration financière internationale, notamment à travers l’ouverture prochaine de la Bourse des actifs numériques et la mise en œuvre du Portail national d’investissement à guichet unique.

Lors de la conférence, les participants ont évalué qu'en 2025, le secteur des Finances avait continué d’affirmer son rôle central, en déployant de manière synchronisée les solutions financières, contribuant ainsi à consolider la stabilité macroéconomique et à promouvoir le développement socio-économique. Le secteur a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du Centre financier international au Vietnam, le développement des zones de libre-échange et l’expérimentation du marché des actifs numériques (sandbox).

Au cours des onze premiers mois de 2025, les investissements directs étrangers (IDE) effectivement réalisés ont progressé de 8,9% en glissement annuel, atteignant leur niveau le plus élevé des cinq dernières années. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes ont intensifié leurs investissements à l’étranger, avec un capital total multiplié par 2,5 par rapport à la même période et une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales.

Les recettes budgétaires de l’État ont établi un nouveau record, estimé à près de 2.550.000 milliards de dôngs (97,07 milliards de dollars), soit un dépassement de 29,9% par rapport aux prévisions.

