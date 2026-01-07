Lancement du Recensement économique national de 2026

L’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances) a officiellement lancé, ce matin du 7 janvier, le Recensement économique national 2026 sur l’ensemble du territoire vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Selon sa directrice, Nguyên Thi Huong, cette opération s’inscrit dans un contexte clé : accélération de la transformation numérique, renouveau du modèle de croissance et renforcement de la compétitivité économique. Les données statistiques de haute qualité - ventilées par secteur, région et type de propriété - sont essentielles pour alimenter les politiques de développement socio-économique du gouvernement, des ministères, branches et autorités locales.

L’Office national des statistiques a souligné que le Recensement économique constitue l’une des trois grandes enquêtes statistiques nationales d’envergure, revêtant une importance stratégique pour le perfectionnement du système d’information économique du pays. Le Recensement économique de 2026 vise à collecter de manière complète, globale et objective des informations sur la situation et les activités des établissements économiques à l’échelle nationale, comprenant notamment les entreprises, les unités de service public, les associations, les établissements religieux et cultuels ainsi que les ménages exerçant des activités économiques individuelles.

La période de collecte des données pour les entreprises à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville s’étendra du 1er avril au 31 août 2026. Dans les provinces et villes comptant 5.000 entreprises ou plus, la collecte sera effectuée du 1er avril au 30 juin 2026. Pour les autres localités, elle se déroulera du 1er avril au 31 mai 2026. S’agissant des groupes économiques et des sociétés mères, la collecte des informations est prévue du 1er juin au 15 juillet 2026.

Pour les unités de service public non étatiques, les associations, les succursales et bureaux de représentation des entreprises ainsi que les organisations non gouvernementales étrangères autorisées à opérer au Vietnam, la collecte des données aura lieu du 1er avril au 30 juin 2026.

Les informations relatives aux établissements de production et de commerce relevant des organes administratifs et des unités de service public étatiques seront recueillies du 1er juillet au 31 juillet 2026. Quant aux établissements de production et de commerce individuels, aux groupes de coopération ainsi qu’aux établissements religieux et cultuels, la collecte sera réalisée du 5 janvier au 31 mars 2026.

Cette édition du recensement présente plusieurs nouveautés notables, notamment le renforcement de l’application des technologies dans la collecte des données, l’intensification de l’exploitation des bases de données administratives, la mise en œuvre simultanée de méthodes de collecte via des questionnaires électroniques de type CAPI et webform, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de la gestion des opérations d’enquête, dans la perspective de bâtir un système statistique moderne, transparent et intégré à l’international.

Conformément au plan établi, l’Office national des statistiques organisera la cérémonie de lancement officiel du Recensement économique national de 2026 dans la matinée du 7 janvier à Hai Phong. L’office appelle la communauté des entreprises, les unités de service public, les ménages exerçant des activités économiques et les organisations concernées à assumer pleinement leur rôle et leur responsabilité en fournissant des informations complètes, exactes et dans les délais requis pour le bon déroulement du recensement.

VNA/CVN