Vietnam et ASEAN, des marchés d'exportation majeurs pour la R. de Corée

Selon un rapport d’analyse des tendances des échanges commerciaux pour la période 2021-2025 publié par le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, les exportations de la République de Corée vers la Chine ont diminué de 19,7% sur cinq ans.

Photo : VNA/CVN

Sur la même période, les exportations de la République de Corée vers les États-Unis ont progressé de 28,2%. Celles à destination de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Vietnam ont augmenté respectivement de 12,5% et de 10,8%, illustrant une nette tendance à la diversification des marchés d’exportation.

Selon Moon Jong-cheol, chercheur à l’Institut de l’économie industrielle et du commerce de la République de Corée (Korea Institute for Industrial Economics & Trade – KIET), cette baisse des exportations vers la Chine résulte principalement du déplacement des bases de production des entreprises sud-coréennes vers les États-Unis ou l’Asie du Sud-Est.

En 2025, les exportations totales de la République de Corée ont atteint un niveau record de 709,7 milliards de dollars, portées par l’entrée de l’industrie des semi-conducteurs dans un supercycle de croissance, stimulé par le développement de l’intelligence artificielle et des centres de données.

Les marchés américain, de l’ASEAN et du Vietnam ont largement compensé les pertes enregistrées sur le marché chinois. Les exportations sud-coréennes vers l’ASEAN ont progressé de 12,5% sur cinq ans, atteignant 122,4 milliards de dollars en 2025 contre 108,8 milliards en 2021. Sur la même période, les exportations vers le Vietnam ont augmenté de 10,8%, passant de 56,7 à 62,8 milliards de dollars.

Selon le Professeur Heo Yoon, de l’Université Sogang, l’implantation de groupes tels que Samsung et LG au Vietnam a stimulé les exportations de composants essentiels.

Bien que la croissance économique mondiale devrait ralentir en 2026, plusieurs analystes estiment que l’Asie du Sud-Est restera un marché hautement compétitif. Moon Jong-cheol souligne que, malgré de nombreuses incertitudes, les faibles coûts de main-d’œuvre et de production de la région en font un marché porteur, dont la part dans les exportations sud-coréennes devrait augmenter de manière significative en 2026.

VNA/CVN