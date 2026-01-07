Le commerce extérieur de services du Vietnam dépasse les 70 milliards de dollars en 2025

Les échanges de services du Vietnam ont franchi un cap significatif en 2025, dépassant les 70 milliards de dollars, selon le rapport sur la situation socio-économique du 4ᵉ trimestre et de l’ensemble de l’année, publié par l’Office national des statistiques.

>> Les exportations s’accélèrent, le Vietnam vise un nouveau record

>> Le commerce extérieur dépasse pour la première fois les 900 milliards d'USD

>> Commerce extérieur : le Vietnam entame l’année 2026 sous le signe d’une reprise sélective et durable

Photo : VNA/CVN

Dans le détail, les exportations de services ont atteint 30,31 milliards de dollars, en hausse de 18,9% sur un an. Le tourisme arrive en tête avec 15,22 milliards de dollars, soit plus de 50 % du total, suivi par les services de transport à 8,8 milliards de dollars.

Les importations atteignent 40,54 milliards de dollars (+14%). Les transports représentent 42,1% de ce total, dopés par la logistique et l’assurance des biens importés pour la production nationale. Le bilan annuel montre ainsi un déficit commercial de services de 10,23 milliards de dollars. Toutefois, les autorités soulignent une amélioration notable de la situation, ce déficit étant en recul par rapport à 2024, année où il s'élevait à environ 12,34 milliards de dollars.

Pour le seul quatrième trimestre 2025, les indicateurs sont restés dynamiques : les exportations de services ont atteint 8,26 milliards de dollars, en hausse de 17,3% en glissement annuel, tandis que les importations de services sont estimées à 10,55 milliards de dollars, en progression de 10,8% sur un an.

Les exportations de services ont progressé dans plusieurs secteurs clés, notamment le tourisme, les transports et les technologies de l’information, tandis que les importations de services liés au transport - en particulier les frais de transport et d’assurance des marchandises importées - ont fortement augmenté afin de répondre aux besoins de la production et des activités économiques.

VNA/CVN