Le Vietnam consacre près de 44 milliards de dollars à l’investissement de développement en 2025

En 2025, le Vietnam a consacré environ 1.150.000 milliards de dôngs (près de 44 milliards de dollars) à l’investissement de développement - y compris les montants supplémentaires alloués par les collectivités locales -, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

L'information a été rendue publique lors de la conférence de bilan et d’évaluation de l’exécution des missions financières, budgétaires et de développement socio-économique de 2025, organisée le 6 janvier par le ministère des Finances.

À la fin de l’année 2025, le pays avait achevé 3.345 km d’autoroutes, ainsi que 1.701 km de routes côtières, dépassant les objectifs fixés de 3.000 km d’autoroutes et de 1.700 km de routes littorales.

Selon les responsables du ministère, la gestion du plan d’investissement public en 2025 a été conduite de manière résolue et continue, avec une priorité accordée à la levée des goulets d’étranglement entravant le décaissement des fonds.

Les crédits budgétaires de l’État se sont concentrés sur les projets stratégiques nationaux, les autoroutes, les initiatives interrégionales et les chantiers phares. Objectif : forger de nouveaux moteurs de croissance, ouvrir des espaces économiques inédits, exploiter pleinement les atouts nationaux et booster la compétitivité du pays.

Malgré un contexte mondial complexe, l’économie vietnamienne a affiché une stabilité remarquable en 2025. Le PIB a crû de près de 8%, portant la moyenne quinquennale à 6,3%. Le PIB par habitant a franchi les 5.000 dollars, hissant le Vietnam au rang de pays à revenu intermédiaire supérieur. L’inflation s’est maintenue à 3,3%, et les échanges commerciaux ont dépassé 930 milliards de dollars, avec un excédent record de plus de 20 milliards.

Lors de la conférence, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a insisté sur l’importance de 2026, première année de la résolution du XIVᵉ Congrès du Parti. Face à l’incertitude globale, le Vietnam vise une croissance ambitieuse d’au moins 10%, une stabilité macroéconomique solide, une inflation autour de 4,5% et un bien-être social renforcé, pour un développement rapide, durable et inclusif.

