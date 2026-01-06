Un livre retrace 80 ans d’histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam

Un livre retraçant huit décennies d'histoire de l'Assemblée nationale du Vietnam a été dévoilé à Hanoï le 5 janvier, à l'occasion du 80 e anniversaire des premières élections législatives du pays (6 janvier) et en amont du XIV e Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Ce livre, intitulé 80 ans d'Assemblée nationale du Vietnam - Jalons historiques, est une publication conjointe de la Maison d'édition politique nationale Su Thât (Vérité) et du Bureau de l'Assemblée nationale.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a proposé un renforcement de la collaboration entre les deux parties, notamment par la publication d'une deuxième édition, révisée et complétée, de l'intégralité des documents de l'Assemblée nationale, en prévision de son 85e anniversaire. Il a également suggéré de distribuer les ouvrages de la Maison d'édition aux députés lors de chaque session de l'Assemblée nationale.

Le Professeur associé et Docteur Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef de la Maison d'édition politique nationale Su Thât, a déclaré que l'ouvrage retrace 80 ans d'histoire législative, marquées par l'intelligence, la détermination, le dévouement et une aspiration constante à servir le peuple, à impulser un développement national durable et à garantir un avenir meilleur aux générations futures.

Il a qualifié l'ouvrage de travail méticuleusement compilé, d'une grande valeur politique, historique et pratique, qui illustre l'évolution de l'organe législatif à travers les différentes phases révolutionnaires.

Le livre est divisé en deux parties principales. La première, "Le Président Hô Chi Minh et l'Assemblée nationale", se concentre sur le rôle fondateur du dirigeant dans la création d'un État de droit et de l'Assemblée nationale, en accordant une attention particulière au travail électoral.

La seconde, "80 ans d'Assemblée nationale du Vietnam (1946-2026)", propose une analyse approfondie de ses quinze mandats, mettant en lumière les étapes et réalisations marquantes et réaffirmant son rôle et sa contribution essentiels à la lutte pour la libération nationale, la construction, la défense et le développement.

Les responsables de la Maison d'édition ont décerné l'insigne "Pour la cause du Parti et de l'État en matière de publication d'ouvrages théoriques et politiques" et les dirigeants de l'Assemblée nationale ont remis des certificats de mérite du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du président du Bureau de l'Assemblée nationale aux équipes et aux individus reconnus pour leurs efforts exceptionnels dans la recherche, la compilation et la publication de l'ouvrage.

VNA/CVN