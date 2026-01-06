XIVe Congrès national du Parti : les aspirations des électeurs de Tây Ninh

Les électeurs de Tây Ninh (Sud) attendent du XIV e Congrès national du Parti qu’il poursuive le perfectionnement des politiques visant à améliorer les revenus, tout en renforçant la discipline et l’ordre administratifs et en constituant une équipe de cadres dévoués et responsables.

>> Contributions des Vietnamiens d’Allemagne aux projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

>> L’année du "sprint final" pour le travail d’édification du Parti

Photos : VNA/CVN

À l’approche du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, de nombreux responsables et citoyens de la province de Tây Ninh expriment leurs aspirations et placent de grands espoirs dans des décisions stratégiques susceptibles d’améliorer significativement les conditions de vie et les revenus de la population.

Selon Nguyên Thi Thuât, habitante de la commune de Thu Thua, ces dernières années, sous l’impulsion du Parti et de l’administration de l’État, le développement socio-économique de la province a enregistré de nombreux résultats positifs.

Revenus et conditions de vie

Les infrastructures ont bénéficié d’investissements importants, les zones industrielles se développent progressivement et l’agriculture de haute technologie se modernise. La vie matérielle et spirituelle de la population s’est améliorée, donnant naissance à une nouvelle physionomie à la fois urbaine et rurale.

"Cependant, les revenus d’une partie de la population active demeurent précaires, notamment pour les travailleurs des zones industrielles, les agriculteurs et les travailleurs indépendants, a-t-elle souligné. Les fluctuations du coût de la vie, conjuguées à la hausse des dépenses liées au logement, à la santé et à l’éducation, ont un impact direct sur le quotidien des habitants, rendant difficile pour de nombreuses familles l’épargne et l’amélioration de leur qualité de vie".

Face à cette réalité, les politiques de développement à venir devraient davantage se concentrer sur les revenus réels et la capacité des habitants à bénéficier concrètement de ces avancées.

Par ailleurs, Mme Thuât a également mis en évidence certains problèmes liés à la gestion des procédures administratives au niveau local. Selon elle, "bien que les cadres et fonctionnaires communaux bénéficient de formations et d’opportunités de mise à jour de leurs connaissances et compétences numériques, certains jeunes manquent encore de rigueur et ne vérifient pas suffisamment les documents avant de délivrer les résultats". Cela entraîne des erreurs regrettables dans les noms et adresses, obligeant les citoyens à effectuer des corrections et à se déplacer à plusieurs reprises.

De plus, certains cadres locaux font preuve d’hésitation et manquent d’initiative, attendant systématiquement l’approbation de leurs supérieurs et multipliant les rendez-vous avec les habitants. Dans certaines localités, le siège du Comité populaire communal est situé à plusieurs dizaines de kilomètres des zones résidentielles, ce qui engendre des difficultés considérables pour la population.

Discipline et responsabilité administratives

Elle espère que le XIVe Congrès national du Parti continuera de privilégier le perfectionnement des mécanismes et des politiques de développement économique, en lien étroit avec une amélioration durable des revenus des travailleurs. Elle souhaite également qu’il mette l’accent sur l’amélioration de la qualité des cadres locaux, le renforcement de la discipline et de l’ordre administratifs, ainsi que la promotion du sens des responsabilités au service du peuple, afin que les politiques et les directives soient effectivement mises en œuvre.

De son côté, Bùi Van Diêp, fonctionnaire retraité du quartier de Long An, estime que l’information relative au XIVe Congrès du Parti a été diffusée de manière exhaustive et rapide, suscitant un vif intérêt parmi les cadres, les membres du Parti et l’ensemble de la population.

Non seulement les cadres et les membres du Parti, mais aussi un grand nombre de citoyens suivent avec attention les grandes orientations que le Congrès adoptera, y voyant une étape importante pour le développement du pays dans les années à venir.

Selon lui, les réformes majeures engagées récemment dans l’organisation de l’appareil administratif et le modèle de gouvernance locale, visant une plus grande rationalisation, efficacité et performance, ont clairement démontré le rôle de leadership, le courage politique et la détermination du Parti.

La réorganisation des unités administratives et la réforme des méthodes de gestion permettent non seulement d’utiliser les ressources de manière plus efficace, mais aussi de mieux servir la population de façon concrète.

Fort de son expérience, M. Diêp a exprimé l’espoir que le XIVe Congrès national du Parti continuerait d’élaborer des politiques et des orientations conformes aux aspirations du peuple, notamment dans des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection sociale.

Selon lui, la mise en œuvre globale et efficace de ces politiques permettra aux citoyens d’alléger leur fardeau financier, de se concentrer sur le développement de leur économie familiale et d’améliorer leur qualité de vie.

Il estime enfin que les Résolutions du XIVe Congrès national du Parti se concrétiseront rapidement par des programmes et des plans d’action pratiques, créant un nouvel élan pour le développement socio-économique et améliorant les conditions de vie et les revenus de la population, répondant ainsi à la confiance et aux attentes des électeurs à la veille du Congrès.

Quê Anh/CVN