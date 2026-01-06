Le PM appelle à concentrer les forces et les ressources sur les projets ferroviaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage des ouvrages clés et des projets nationaux d’importance stratégique dans le secteur ferroviaire, a présidé, mardi soir 6 janvier à Hanoï, la 5 e réunion dudit comité. La réunion s’est tenue en présentiel et en visioconférence avec 18 villes et provinces traversées par des lignes ferroviaires.

Le Premier ministre a salué et hautement apprécié le ministère de la Construction ainsi que les ministères, secteurs et localités pour la mise en œuvre active des missions qui leur ont été confiées.

Le Premier ministre a mis en avant les difficultés majeures liées à des délais très contraints et à la nécessité de mener simultanément de nombreux travaux, notamment l’élaboration en douze mois du rapport de faisabilité de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Il a également souligné les insuffisances de la coordination intersectorielle et interprovinciale, appelant à un renforcement de la coopération afin de résoudre les obstacles dès leur origine.

Estimant que la période à venir est décisive, le Premier ministre a demandé de mettre strictement en œuvre les "trois concentrations" : concentration du leadership, concentration des forces et concentration des ressources pour ces projets clés.

Des tâches précises

Le Premier ministre a également assigné des tâches précises à chaque ministère et secteur, portant notamment sur les études et l’élaboration des rapports de faisabilité, le choix de technologies appropriées, l’établissement de critères de sélection des modes d’investissement, la libération des terrains, la gestion des prix des matériaux, la coordination intersectorielle et inter-locale…

S’agissant du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le ministère de la Construction est chargé d’élaborer des critères et des procédures de sélection des modes d’investissement de manière scientifique et transparente et de les soumettre au gouvernement avant le 10 janvier 2026.

Concernant le projet de ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction d’achever le rapport d’étude de faisabilité d’ici mars, d’approuver le projet en juillet et de lancer les principaux travaux à partir de décembre de cette année.

À propos de la planification des lignes ferroviaires Hanoï - Lang Son et Hai Phong - Mong Cai, le Premier ministre a demandé au ministère de la Construction de coordonner avec le Comité populaire de la province de Quang Ninh et les organismes concernés afin d’étudier la possibilité de confier à la province de Quang Ninh le rôle de maître d’ouvrage pour la ligne Hai Phong - Ha Long - Mong Cai, conformément aux dispositions légales. Le ministère est également chargé d’accélérer la signature de l’accord d’assistance technique avec la partie chinoise et d’achever la planification au cours de l’année 2026.

S’agissant des projets de chemin de fer urbain, le chef du gouvernement a demandé à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville de prendre l’initiative de déployer les lignes relevant de leur compétence, en garantissant le respect des délais et de la qualité des travaux. Il a notamment insisté sur la mise en œuvre de la ligne ferroviaire reliant l’aéroport international Long Thanh à l’aéroport international Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) ainsi qu’à la ligne de métro Van Cao - Hoa Lac à Hanoï.

Le Premier ministre a enfin chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de poursuivre un suivi étroit, et d’exhorter les ministères, secteurs et localités à mettre en œuvre de manière déterminée et efficace les missions assignées.

