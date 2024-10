Accélération du super projet offshore du Vietnam, d'une valeur de 12 milliards d’USD

La société VCBS Securities estime que le déploiement officiel du bloc B (projet de développement minier, de pipeline et de centrales électriques à gaz) permettra aux entreprises d'améliorer leurs revenus et bénéfices à partir de 2025.

Selon le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN), le démarrage des travaux de fondation des plateformes pour les contrats EPCI#1 et EPCI#2 en septembre dernier confirme que le projet du bloc B a été officiellement lancé, avec l'objectif de recevoir les premiers flux de gaz en 2027.

Le 24 septembre dernier, la Compagnie générale par actions des services techniques gazo-pétroliers du Vietnam – PTSC a approuvé le contrat "Conception, approvisionnement, construction, tests à terre et lancement de la plateforme de traitement central, de la tour de torche et du pont (EPCI#1)", dans le cadre du projet gazier du bloc B.

Sur la base des perspectives positives des marchés du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables pour les prochaines années, VCBS Securities anticipe que le déploiement officiel du bloc B permettra à PVS d’améliorer ses revenus et bénéfices dès 2025, à mesure que les travaux principaux du projet progresseront.

D’ici fin 2024, VCBS prévoit que les résultats commerciaux de PVS resteront positifs, avec des revenus en forte croissance grâce à la mise en œuvre de projets pétroliers, gaziers et d’électricité renouvelable, atteignant 24.323 milliards de dôngs, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période l'année précédente. Le bénéfice est estimé à 1.086 milliards de dôngs, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente.

Ces chiffres représenteraient une performance supérieure de 57% par rapport à l’objectif de chiffre d'affaires et de 65% par rapport à l’objectif de bénéfice fixé par PVS au début de l'année.

PVS, membre du PVN, est la seule entreprise nationale à fournir tous les services techniques pétroliers (à l'exception des services de forage). Elle domine le marché dans plusieurs secteurs, avec 97% de part de marché pour les services techniques pour navires pétroliers et gaziers, ainsi que 60% pour les services d'ingénierie pétrolière et gazière, les services portuaires de base et les services de stockage flottant (FSO/FPSO).

PVS possède et exploite une flotte de 21 navires de service, trois entrepôts flottants FSO et deux entrepôts flottants FPSO.

Selon VCBS, la croissance des revenus et bénéfices de PVS proviendra principalement de deux segments : les activités traditionnelles liées au pétrole et au gaz, ainsi que les énergies renouvelables (projets éoliens offshore et terrestres), en réponse à la transition énergétique verte.

Le maintien des prix élevés du pétrole favoriserait l’expansion des activités pétrolières et gazières en amont. Les services d'ingénierie mécanique et de construction maritime constituent un domaine clé, contribuant de manière significative aux revenus et bénéfices de l'entreprise.

Les perspectives de reprise des projets pétroliers et gaziers domestiques devraient également contribuer à la croissance des résultats commerciaux des entreprises du secteur amont. Par ailleurs, la mise en œuvre des contrats intermédiaires du bloc B devrait débuter au troisième trimestre.

La transition énergétique verte, liée aux engagements de neutralité carbone, stimulera le développement des projets d’énergie renouvelable, notamment l’énergie éolienne offshore. PVS consolide progressivement sa marque à l'international en renforçant sa coopération avec des partenaires étrangers de renom pour mettre en œuvre des projets éoliens offshore au Vietnam et dans la région.

