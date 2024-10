Khanh Hoà applique des technologies dans la lutte contre la pêche INN

La province de Khanh Hoà (Centre) a obtenu des résultats encourageants grâce à l'application pilote du logiciel eCDT pour suivre les navires de pêche, y compris leurs emplacements et leurs opérations, contribuant ainsi à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Au port de pêche de Hon Ro (ville de Nha Trang), le plus grand du genre dans la région du Centre méridional, les pêcheurs se familiarisent progressivement avec la déclaration des informations en ligne au lieu de l'utilisation des documents en papier.

Huynh Van Cam, propriétaire du navire KH 93377 TS, a déclaré avoir installé eCDT sur son téléphone portable, ce qui lui permet de faire rapidement des déclarations, notamment des informations sur l'exploitation, l'enregistrement et la sécurité alimentaire, avant d'aller en mer.

Il n'a plus besoin d'attendre et n'a besoin de fournir des informations qu'une seule fois, ce qui est propice à la gestion efficace des procédures de sortie et d'entrée au port, a-t-il noté.

Les autorités locales ont également installé des kiosques à tablettes dans les bureaux de représentation de l'inspection des pêches et des forces de surveillance des ports de pêche de la province, notamment Hon Ro, Da Bac, Vinh Luong et Dai Lanh, pour aider les pêcheurs à gérer les procédures.

Nguyên Van Ba, chef du Comité de gestion du port de pêche de Hon Ro, a déclaré que l'eCDT aide les pêcheurs à traiter les procédures de sortie et d'entrée au port et à déclarer leurs prises de manière rapide, pratique et précise tout en minimisant les erreurs dans la tenue des journaux de bord.

Le logiciel est également utile aux entreprises pour créer et vérifier les dossiers avant de soumettre les versions officielles, ce qui permet de gagner du temps pour retracer l'origine des fruits de mer ou de fournir des informations aux délégations d'inspection ou aux partenaires d'importation lorsque cela est nécessaire.

Photo : VNA/CVN

L'application de la technologie à la gestion des navires de pêche a initialement généré des résultats positifs. Une fois le logiciel perfectionné, il contribuera à améliorer l'efficacité des activités de pêche et de la gestion des navires, a ajouté Nguyên Van Ba.

Le déploiement de l'eCDT est confronté à certains problèmes tels que l'instabilité de certaines fonctions, la lenteur des mises à jour des données et le manque de compétences et de connaissances informatiques du personnel du port.

Pour résoudre ces problèmes, le Département provincial de l'agriculture et du développement rural a ordonné à son sous-département des pêches de coordonner ses efforts avec les parties concernées pour moderniser les infrastructures et apporter une assistance technique.

Jusqu'à présent, 197 comptes ont été ouverts sur eCDT. Les procédures de sortie et d'entrée au port ont été gérées via ce système pour plus de 3.000 sorties de navires de pêche.

Le directeur du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, Nguyên Trong Chanh, a déclaré que l'application eCDT vise également à aider à la lutte contre la pêche INN, ainsi qu'aux efforts visant à persuader la Commission européenne (CE) de supprimer l'avertissement de "carton jaune" pour le Vietnam.

À l'heure actuelle, le système de surveillance des navires et l'eCDT fonctionnent toujours séparément, de sorte que le Département proposera à la Direction des pêches de mettre à niveau et d'intégrer les deux systèmes afin de faciliter la surveillance des navires, a-t-il ajouté.

Le responsable a ajouté que le déploiement du logiciel est une étape importante pour aider à mettre en œuvre les recommandations de la CE, contribuant ainsi à la préservation des ressources marines et au respect des exigences internationales dans la lutte contre la pêche INN.

VNA/CVN