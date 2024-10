9e Forum national des agriculteurs

Un appel à des réformes post-typhon et une agriculture durable

Le 14 octobre, l'Union des agriculteurs du Centre du Vietnam et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont inauguré le 9 e Forum national des agriculteurs, sous le thème "Écouter ce que disent les agriculteurs".

>> Quand les agriculteurs s'associent aux tiktokers pour vendre leurs produits en ligne

>> Un agriculteur khmer construit des ponts pour la communauté

>> Les agriculteurs et les coopératives vietnamiens exceptionnels mis à l’honneur

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Les participants ont exprimé leurs préoccupations sur des enjeux majeurs, notamment la relance de la production agricole après le passage du typhon Yagi. Parmi leurs principales demandes figurent le report des remboursements bancaires et l'octroi de nouveaux crédits pour soutenir la reprise des exploitations.

Les agriculteurs et les coopératives ont également manifesté leur intérêt pour des politiques favorisant une production plus verte et durable, ainsi que pour des outils facilitant l'accès aux marchés et la planification agricole. Ils souhaitent aussi promouvoir les produits locaux via les plateformes numériques et développer des marques agricoles.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a souligné l'importance des chaînes de valeur et des synergies entre les acteurs du secteur, encourageant les agriculteurs à adopter de nouvelles méthodes pour augmenter la valeur de leurs productions.

Le président de l'Union des agriculteurs, Luong Quôc Doàn, a pour sa part insisté sur la nécessité de sensibiliser les agriculteurs à l'économie collective, un axe prioritaire du dernier congrès de l'Union.

"Le véritable défi aujourd'hui, c'est de changer notre approche économique, y compris les coopératives. Dans de nombreuses régions, le développement collectif reste difficile. Mais les associations, tant au niveau national que local, sont pleinement engagées pour faire avancer les choses", a-t-il déclaré.

VOV/VNA/CVN