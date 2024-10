Les marchandises vietnamiennes consolident leur position sur le marché domestique

Les produits "Made in Vietnam", notamment les biens de consommation courante, gagnent de plus en plus la confiance des consommateurs domestiques. Les supermarchés et les centres commerciaux s'engagent de plus en plus à fournir aux consommateurs domestiques des produits vietnamiens, qui représentent jusqu'à 90% des produits exposés.

Photo : VNA/CVN

De beaux designs d'emballages, des prix abordables, une bonne qualité, ainsi que des politiques après-vente satisfaisantes et fiables... telles sont les qualités notables qui permettent aux produits vietnamiens de s'implanter solidement sur le marché intérieur, avec une part de marché stable.

Les supermarchés et les centres commerciaux s'engagent de plus en plus à fournir aux consommateurs domestiques des produits vietnamiens, qui représentent jusqu'à 90% des produits exposés.

Tous les produits affichent une transparence sur leur origine et sont dotés de certifications de qualité, comme le label "Produits vietnamiens de haute qualité" ou les produits OCOP (Programme "À chaque commune son produit").

Par rapport aux années précédentes, les fournisseurs de produits vietnamiens ont pris davantage conscience de la nécessité d'améliorer régulièrement la conception d’emballages, de lancer des promotions hebdomadaires et mensuelles, et de renforcer l'identité de leur marque, constate Nguyên Thi Hai Thanh, directrice du supermarché Aeon Hà Dông. Elle ajoute que certains produits vietnamiens sont désormais compétitifs par rapport aux produits importés.

"Nous accordons toujours la priorité à l’introduction de produits nationaux dans notre supermarché. Actuellement, environ 85% des produits exposés dans notre supermarché sont vietnamiens. Les légumes frais, les tubercules et les fruits vietnamiens représentent quant à eux près de 95%. En outre, nous collaborons également avec les autorités locales pour organiser des programmes promotionnels afin de sensibiliser le public à la consommation des produits OCOP", a-t-elle indiqué.

Les consommateurs vietnamiens changent progressivement leurs comportements d’achat, privilégiant de plus en plus les marchandises nationales plutôt que les produits importés, en raison de leur bonne qualité, de leur variété et de leurs prix raisonnables.

La visibilité des produits vietnamiens sur le marché intérieur et la facilitation de leur accès aux supermarchés sont deux objectifs prioritaires des récentes initiatives du Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, comme l’a précisé Nguyên Thê Hiêp, son directeur adjoint.

"Hanoï s’engage à multiplier les activités de promotion et d'introduction des produits vietnamiens dans les circuits de distribution locaux ainsi que dans les autres provinces et villes du pays, tout en créant des conditions favorables pour promouvoir efficacement la vente, la production et le développement des entreprises", a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Selon l’économiste Dinh Trong Thinh, de nombreux produits "Made in Vietnam" ont la capacité de dominer le marché intérieur grâce aux efforts continus des entreprises vietnamiennes pour diversifier leurs produits tout en maintenant des prix raisonnables.

Beaucoup d'entre elles ont su établir consciemment leurs propres marques, répondant ainsi aux tendances de consommation et gagnant progressivement la confiance des consommateurs domestiques.

Affection, amour et fierté particuliers aux produits nationaux

"Les atouts des produits vietnamiens résident dans leur qualité et leur adéquation aux besoins des consommateurs vietnamiens. Ces dernières années, les Vietnamiens se tournent de plus en plus vers les biens de consommation fabriqués par des entreprises nationales au détriment des marques étrangères. À mon avis, grâce à la détermination et aux efforts des entreprises, ainsi qu'à l'évolution des habitudes de consommation, les produits vietnamiens domineront solidement le marché intérieur et, à partir de là, poursuivront leur développement à l'international", a-t-il souligné.

La campagne "Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes", lancée à travers le pays, a incontestablement contribué à l’essor des produits et des marques vietnamiennes sur le marché intérieur. Après plus de 13 ans de mise en œuvre de cette initiative, les consommateurs vietnamiens ne se contentent plus de choisir de manière rationnelle : ils accordent désormais une affection, un amour et une fierté particuliers aux produits nationaux.

"Nous apprécions énormément la campagne +Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes+. Avant son lancement, la proportion de consommateurs vietnamiens préférant les produits étrangers était très élevée. Mais depuis, cette campagne a prouvé son impact positif. D’une part, elle a aidé les consommateurs domestiques à adopter l'habitude d'utiliser des produits vietnamiens. D’autre part, elle a incité les entreprises à améliorer la conception, l'emballage et la qualité de leurs produits, attirant ainsi de nouveau l'intérêt des consommateurs initialement tournés vers les produits étrangers.", a affirmé Mai Thi Thùy, présidente de l'Association des dirigeantes des petites et moyennes entreprises de Hanoï.

Aujourd'hui, les produits vietnamiens représentent entre 80 et 90% des marchandises exposées dans les supermarchés et les magasins de détail du pays. Toutefois, pour continuer à consolider cette dynamique sur le marché intérieur, les économistes estiment que les entreprises vietnamiennes doivent investir danvantage dans la recherche et le développement, dans l'innovation et améliorer les processus de production, en accord avec les principes d'une économie verte et circulaire. En parallèle, elles devront se concentrer sur la construction et la protection de leurs marques, mieux profiter des avantages compétitifs, développer des canaux de distribution efficaces et promouvoir le commerce afin de renforcer leur part de marché à l'avenir.

VOV/VNA/CVN