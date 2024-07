PetroVietnam : une forte hausse de principaux indicateurs de production de pointe

Photo : PVN/CVN

Une conférence-bilan du premier semestre 2024 de PetroVietnam s’est tenue récemment à Hanoï. Lê Manh Hùng, secrétaire du Comité du Parti, président du conseil d'administration du groupe ; Lê Ngoc Son, secrétaire adjoint du Comité du Parti, directeur général ; et Trân Quang Dung, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, y participaient.

2024 est identifiée par PetroVietnam comme une année clé, nécessitant d'accélérer pour mettre en œuvre avec succès les objectifs, les tâches et les cibles du plan quinquennal 2021-2025 ; à cela s’ajoutent des fluctuations difficiles à prévoir qui impactent la production et les activités commerciales.

Par conséquent, dès le début de cette année, ce groupe national a identifié et déployé de toute urgence des tâches clés ainsi que des solutions spécifiques pour atteindre au mieux les objectifs prévus, dont celui de la croissance.

Photo : PVN/CVN

PetroVietnam a suivi de près l'évolution du marché : finance, produits énergétiques, plus particulièrement les fluctuations des prix des produits pétroliers bruts, le raffinage du pétrole, la pétrochimie et les engrais, pour proposer des solutions de gestion et de régulation des opérations continues, de l'exploitation jusqu'au transport en passant par la fabrication, le stockage, la production, etc.

Découvertes importantes

Le groupe compte deux nouvelles découvertes de ressources pétrolières et gazières (aux lots 09-1, gisement Rông (Dragon) et PM3-CAA, gisement Bunga Aster). Il s'agit d'un résultat très encourageant car sur la période 2019-2023, c’est seulement en 2023 que PetroVietnam a fait deux découvertes de pétrole et de gaz.

Selon Trân Quang Dung, secrétaire adjoint du Comité du Parti du groupe, concernant la production en six mois, à l'exception de production d'électricité (atteignant 95,9 %) en raison de facteurs concrets, tous les autres objectifs clés de production ont dépassés les prévisions semestrielles de 2,7 à 33%, soit une augmentation de 1,4 à 21,8% par rapport à la même période en 2023.

Le chiffre d'affaires total du groupe au cours des six premiers mois de 2024 est estimé à 482,3 billions de dôngs, soit une hausse de 15% par rapport à la période correspondante de l’an passé. Le groupe a donc versé 71,1 billions de dôngs au budget de l'État, soit une augmentation de 9% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

PetroVietnam a pour priorité de promouvoir les travaux d'investissement en 2024. En six mois, il a décaissé 15,55 billions de dông.

Il renforce activement la transformation numérique, le Progiciel de gestion intégré (autrement appelé Enterprise Resource Planning en anglais - ERP, logiciel informatique dédié à la gestion opérationnelle de l’ensemble des ressources d’une entreprise) et la cyber sécurité, afin de contribuer à la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe.

Appliquer la technologie

Le groupe a officiellement mis en service la phase 1 du système ERP. De plus, il continue actuellement de construire le système de base de données des secteurs de l’exploration et de la production (E&P) pour la phase 1 ; de l'industrie électrique et des énergies renouvelables ; de l’industrie gazière, du raffinage pétrochimique, des services pétroliers et gaziers... L’accent est mis sur la garantie de la sécurité du réseau dans l'ensemble du groupe, contribuant à la garantie de la sécurité de l'information et de la cybersécurité.

Photo : CTV/CVN

Le groupe déploie maintenant des solutions technologiques en appliquant le principe d’usines intelligentes dans un certain nombre d’entreprises telles que BSR, PVCFC, Vietsovpetro, PV Power, Thai Binh 2 et Sông Hâu 1.

Lê Manh Hùng, secrétaire du Comité du Parti et président du conseil d'administration de PetroVietnam, a déclaré avoir demandé aux unités d'examiner et de réévaluer les limites et les risques et d'avoir des plans efficaces et appropriés pour les surmonter. Il a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'amélioration de la gestion et de l'efficacité opérationnelle ainsi que la réduction des coûts et de continuer à suivre de près les projets d’investissement dans l’exploration et l’exploitation. Sans oublier la nécessité de continuer à mettre en œuvre efficacement les chaînes de valeur et de chercher à optimiser les ressources et les infrastructures disponibles…

An Hoà/CVN