Trân Thi Vân Loan, "l'entrepreneuse exceptionnelle d'Asie 2024"

Photo : CL-Fish/CVN

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au GEM Center, à Hô Chi Minh-Ville, sous le thème "Celebrating Inclusive Entrepreneurship". Le comité organisateur a récompensé Trân Thi Vân Loan ainsi que des entreprises et dirigeants contribuant activement au développement économique et social, tout en promouvant l'esprit d'entreprise à l'échelle mondiale dans le nouveau contexte de la région Asie-Pacifique.

Présidente de la société d'import-export de produits de la mer Cuu Long An Giang (CL-Fish), Trân Thi Vân Loan s'est déclarée ravie que les efforts de l'ensemble de son équipe aient été reconnus.

En 2024, Trân Thi Vân Loan fête ses 21 ans à la tête de CL-Fish, ayant transformé une petite entreprise familiale en un groupe pesant un billion de dôngs, coté à la bourse de Hô Chi Minh-Ville et exportant du pangasius vers plus de 70 pays, notamment auprès de grandes enseignes internationales.

Le prix APEA, organisé chaque année depuis 2007 par Enterprise Asia, attire de nombreuses entreprises de premier plan issues de 16 pays d'Asie-Pacifique. Plus de 300 entreprises multisectorielles vietnamiennes se portent candidates chaque année pour espérer recevoir cette prestigieuse distinction.

Mme Vân Loan, émue, a repensé à son parcours, marquée par sa détermination et son audace. Diplômée de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, elle a débuté sa carrière chez Fujitsu au Japon, où elle a acquis en cinq ans une précieuse expérience en termes de rigueur et de professionnalisme.

En 2003, elle reprend l'activité familiale d'élevage de pangasius et crée l'usine de transformation et d'exportation CL-Fish. Sa philosophie d’entreprise repose sur la sincérité lors des négociations, l’honnêteté quant à la qualité des produits et la fidélisation de ses clients en tant que partenaires à long terme.

CL-Fish a rapidement rencontré des difficultés, notamment en raison des restrictions imposées par deux marchés clés : les États-Unis et l’Europe. Face à cette situation, Mme Vân Loan a pris la décision audacieuse de se tourner vers des marchés peu explorés, comme le Moyen-Orient.

"Exporter vers le Moyen-Orient à l'époque était une décision risquée en raison de l'instabilité politique dans la région et du manque de familiarité de ce marché avec les produits vietnamiens. Cependant, cette stratégie s'est révélée payante", explique-t-elle.

Photo : VNA/CVN

En 2006, grâce à ses solutions innovantes, CL-Fish a été parmi les 200 entreprises récompensées par le prix "Business Excellence Awards" décerné par le Comité national pour la coopération économique internationale. Un an plus tard, le marché européen s’est normalisé, et les États-Unis ont progressivement rouvert leurs portes aux produits aquatiques vietnamiens.

En 2007, CL-Fish est entrée en bourse. Malgré la crise économique mondiale de 2008, l'entreprise a poursuivi sa croissance, enregistrant des revenus en constante augmentation grâce à la vision et aux orientations stratégiques de Mme Vân Loan.

Depuis 2011, CL-Fish a commencé à exporter du pangasius vers les États-Unis, réalisant des chiffres d'affaires records, avec des exportations atteignant 55 millions d'USD.

Pour garantir un approvisionnement stable en matières premières de qualité et respecter les normes internationales, Mme Vân Loan a mis en place une chaîne de production intégrée, de l'alimentation à l'élevage, en passant par la transformation et la distribution. Elle a également investi dans une ferme piscicole de 150 ha à Dông Thap, certifiée BAP et ASC.

Parallèlement, CL-Fish a accru ses investissements dans la transformation des aliments pour poissons, avec une capacité de 100.000 tonnes par an, permettant ainsi d'améliorer la qualité des produits et d'accroître ses bénéfices.

Malgré des défis, notamment une pénurie d'alevins en 2018-2019, Mme Vân Loan a su adapter les stratégies de l’entreprise pour renforcer sa compétitivité.

Aujourd'hui, CL-Fish est l'une des principales marques de pangasius, présente dans plus de 70 pays, et approvisionne de grandes enseignes telles que Walmart, Hyper Panda, et Siam Makro.

"Mon objectif est de faire rayonner le pangasius vietnamien à l'international et de conquérir de nouveaux marchés prometteurs", a-t-elle ajouté.

En plus des nombreuses distinctions de CL-Fish, Mme Vân Loan a elle-même été plusieurs fois honorée. Elle a notamment reçu le prix Golden Rose en 2010, 2013, et 2016, et a été reconnue comme l'une des "Femmes d'affaires exemplaires du Vietnam". Elle a également été sélectionnée par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) comme "Entrepreneuse typique" en 2009 et 2018, et a reçu le titre d'"Entrepreneuse exemplaire de la province d'An Giang" à plusieurs reprises.

Dông Vê/CVN