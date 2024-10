Le Vietnam présente des produits électroniques à Hong Kong (Chine)

Ces deux événements hybrides, qui se tiennent du 13 au 16 octobre, rassemblent environ 3.200 exposants de 19 pays et territoires, parmi lesquels figurent le Vietnam, le Japon, la République de Corée et les États-Unis.

Le pavillon vietnamien met en avant le potentiel, les avantages compétitifs et les opportunités de coopération internationale du pays dans ce secteur. Des entités, telles que le groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et la zone industrielle de Nam Dinh Vu, entre autres, sont représentées grâce à des catalogues.

Vu Thi Thuy, consule générale adjointe du Vietnam et cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine), a mis en exergue les politiques d’incitation du Vietnam en matière d'investissement dans les secteurs de l'électricité, de l'électronique, des énergies propres et vertes, ainsi que des semi-conducteurs. Elle a exprimé son espoir que des produits électroniques et électriques vietnamiens entreraient bientôt sur le marché hongkongais.

Lors de ces événements, plus de 90 startups, incluant des entreprises vietnamiennes, présentent également des solutions innovantes dans divers domaines tels que le big data, la e-santé et l'Internet des objets.

Ces manifestations mettent en lumière les tendances émergentes de l'industrie électronique et favorisent la collaboration internationale dans ce secteur.

