Le Vietnam et la Roumanie veulent renforcer leur coopération économique

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a discuté lundi 14 octobre à Hanoi avec le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Prahova, en Roumanie, Aurelian Nicolae Gogulescu, des mesures destinées à renforcer la coopération économique et commerciale.