Performances de haut vol pour Vietjet au deuxième trimestre 2025

Photo : VJ/CVN

Performances financières et opérationnelles

Selon le rapport sur les résultats commerciaux du deuxième trimestre, Vietjet a enregistré un chiffre d’affaires aérien de 17.681 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts de 775 milliards de dôngs, soit une hausse de 52,3% par rapport à la même période en 2024.

Au niveau consolidé, le chiffre d’affaires s’élève à 17.885 milliards de dôngs pour un bénéfice avant impôts de 815 milliards de dôngs, en progression de 151,5% sur un an. Les revenus auxiliaires ont dépassé 6.893 milliards de dôngs, continuant de contribuer de manière significative au chiffre d’affaires global.

Au cours du premier semestre 2025, Vietjet a réalisé un chiffre d’affaires aérien total de 35.600 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts de près de 1.600 milliards de dôngs, soit une hausse de 37% par rapport à la même période en 2024. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 35.800 milliards de dôngs, et le bénéfice avant impôts a dépassé 1.600 milliards, en hausse de 65%.

À elle seule, Vietjet Thaïlande a généré plus de 223 millions de dollars américains de chiffre d’affaires au premier semestre.

Photo : VJ/CVN

À la fin du deuxième trimestre 2025, la compagnie aérienne exploitait 189 lignes, dont 154 assurées par Vietjet et 35 par Vietjet Thaïlande. Durant les six premiers mois de 2025, y compris Vietjet Thaïlande, la compagnie a transporté 17,7 millions de passagers sur 99.202 vols. Le volume total de fret a atteint près de 65.200 tonnes.

Au 30 juin, le total des actifs de Vietjet dépassait 112.330 milliards de dôngs. Le ratio d’endettement s’établissait à 1,76 et le ratio de liquidité à 1,44, soit des niveaux solides dans le secteur aérien. La trésorerie, les dépôts bancaires, équivalents de trésorerie et placements à court terme s’élevaient à plus de 9.001 milliards de dôngs, complétés par un fonds de roulement assurant la solvabilité de l’entreprise. Vietjet a par ailleurs versé 4.528 milliards de dôngs en impôts et taxes directs et indirects au cours du premier semestre.

Vietjet affiche un taux de fiabilité technique de 99,53%. Elle a été élue "Meilleure compagnie aérienne low-cost au monde" par AirlineRatings, et figure parmi les compagnies les plus sûres.

Expansion internationale et nouvelles liaisons

Photo : VJ/CVN

Le deuxième trimestre 2025 marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion du réseau international de Vietjet. La compagnie a lancé des vols directs au départ de Nha Trang (Centre) vers trois grandes villes russes: Vladivostok, Khabarovsk et Blagovechtchensk.

Sur le marché chinois, Vietjet propose désormais des vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et les grandes métropoles chinoises telles que Pékin, Canton et Shanghai, répondant à une demande croissante de voyages et d’échanges commerciaux. Parallèlement, la compagnie a ouvert de nouvelles lignes vers l’Inde et le Japon, tout en augmentant la fréquence de ses vols domestiques vers Dà Nang, Nha Trang, Tuy Hoa, etc.

Développement d’une flotte moderne

En plus de ses performances financières et opérationnelles, Vietjet poursuit ses investissements dans le développement d’une flotte moderne. Lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron au Vietnam, Vietjet a passé commande de 20 Airbus A330neo supplémentaires, portant à 40 le nombre total d’appareils de ce type commandés, ce qui en fait la plus grande commande d’A330neo jamais réalisée par une compagnie.

Au "Paris Air Show 2025", Vietjet a également commandé 100 nouveaux avions Airbus A321neo, assortis de 50 options d’achat. Il s’agit de la commande la plus importante du salon, plaçant Vietjet parmi les 10 premières compagnies mondiales en matière de commandes de flotte.

Photo : VJ/CVN

Services au sol et projet remporté à Long Thành

Vietjet assure elle-même les services au sol dans les plus grands aéroports du pays, renforçant le contrôle qualité, optimisant ses opérations et améliorant l’expérience passager. Par ailleurs, la compagnie a remporté l’appel d’offres du ministère de la Construction pour le projet d’investissement dans les services de maintenance aéronautique n°3 et n°4 à l’aéroport international de Long Thành. Ce projet, inscrit dans le cadre du complexe de maintenance, vise à desservir les compagnies aériennes nationales, à garantir les intérêts du pays et à répondre aux besoins opérationnels de la phase 1 de l’aéroport.

Au deuxième trimestre 2025, Vietjet a continué d’affirmer sa position de compagnie de nouvelle génération, avec des résultats commerciaux solides: les bénéfices avant impôts, individuels et consolidés, ont atteint respectivement 78% et 75% des objectifs annuels. Ces avancées stratégiques permettent à Vietjet de renforcer ses capacités internes et de poser les bases d’une percée significative au second semestre, en vue d’un développement durable et d’un rayonnement accru sur la scène aéronautique internationale.

Tân Dat/CVN