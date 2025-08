Le Vietnam et l’Égypte ouvrent une nouvelle ère de coopération commerciale

Plus de 60 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques (1 er septembre 1963), le Vietnam et l’Égypte s’apprêtent à franchir un nouveau cap dans leur partenariat économique, en misant sur une coopération commerciale et d’investissement plus dynamique et stratégique.

Photo : VNA/CVN

L’Égypte, premier pays d’Afrique du Nord à avoir reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam en 2013, est aujourd’hui son principal partenaire commercial dans la région et son deuxième marché en Afrique, après l’Afrique du Sud. Avec une population de plus de 100 millions d’habitants et une position géographique stratégique reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique, l’Égypte représente une plateforme idéale pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe.

À l’inverse, le Vietnam, signataire de nombreux accords de libre-échange (ALE), pourrait devenir un pont stratégique pour les produits et services égyptiens vers l’Asie-Pacifique et l’ASEAN. Les deux pays ont amorcé des discussions en vue de négocier un accord de libre-échange bilatéral, dans l’objectif de renforcer l’accès à leurs marchés respectifs.

Malgré la pandémie de COVID-19, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé en moyenne de 6,7% par an entre 2018 et 2022, atteignant 612 millions de dollars en 2022. Au premier semestre 2025, les échanges ont atteint 266,9 millions de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le Vietnam exporte principalement vers l’Égypte des produits électroniques, du café, des produits aquatiques, du textile, des machines, des poivres, des fruits, du caoutchouc, des métaux et des véhicules. À l’importation, il reçoit de l’Égypte des produits agricoles, des déchets métalliques, des matières plastiques, des engrais et des matières premières pour les secteurs du textile et du cuir.

Poser les bases d’un partenariat économique durable

Lors d’une rencontre avec la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé que le Vietnam considérait l’Égypte comme un partenaire stratégique en Afrique. Il a exprimé le souhait d’approfondir la coopération bilatérale et a proposé d’organiser rapidement la 6ᵉ session du Comité mixte Vietnam-Égypte. La partie égyptienne a confirmé son intérêt pour la négociation d’un ALE avec le Vietnam.

Sur le terrain, la coopération économique se concrétise. Récemment, la société vietnamienne par actions du plastique a inauguré en Égypte, la première usine vietnamienne implantée dans le pays. Spécialisée dans la production de Filler Masterbatch (additifs plastiques), l’usine, construite sur 34.000 m², représente un investissement de 30 millions de dollars et vise une capacité annuelle de 300.000 tonnes. Elle emploiera plus de 300 travailleurs locaux et ambitionne de desservir non seulement le marché égyptien, mais aussi les pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Europe et des Amériques.

Le président de l’Autorité générale pour les zones franches et d’investissement de l’Égypte, Hossam Heiba, a salué ce projet comme un symbole fort de l’intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché égyptien. Il a affirmé l’engagement du gouvernement égyptien à protéger et encourager les investisseurs étrangers, notamment en provenance du Vietnam.

Avec un fort potentiel commercial, des mécanismes de coopération en cours d’élargissement et des engagements politiques réciproques, le Vietnam et l’Égypte sont en train de poser les bases d’un partenariat économique durable et mutuellement bénéfique.

VNA/CVN