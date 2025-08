Pénétrer plus avant le marché Halal

Photo : vneconomy/CVN

Lors de la réunion de coordination sur la promotion commerciale avec les bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger, consacrée à l'exploitation du marché mondial des produits Halal, Ramlan Bin Osman, directeur du Centre national de certification Halal (HALCERT) relevant du ministère de la Science et de la Technologie, a souligné que le marché Halal mondial possède un potentiel considérable en raison de sa taille, de la croissance de sa population, de ses niveaux de consommation et de la diversité des secteurs impliqués.

Avec près de deux milliards de musulmans représentant 25% de la population mondiale, la demande en produits Halal ne cesse d'augmenter. Selon les prévisions, l'économie Halal mondiale pourrait atteindre 10.000 milliards de dollars avant 2028. Ce marché ouvre d'immenses perspectives pour les entreprises vietnamiennes, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits transformés.

La capacité d'expansion du Vietnam dans ce secteur est d'autant plus prometteuse que le pays figure parmi les 20 plus grands exportateurs de produits alimentaires et les 15 principaux exportateurs agricoles au monde. Il joue un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement globales, grâce à ses 17 accords de libre-échange, y compris des accords de nouvelle génération, régionaux et interrégionaux

Un potentiel majeur pour les produits Halal

Le Vietnam dispose d'importantes ressources en matières premières pour l'industrie Halal : café, riz, produits de la mer, épices, fruits à coque, légumes et fruits tropicaux. Ce potentiel offre une base solide pour la production de produits finis conformes aux standards Halal. Le pays a d'ailleurs été reconnu comme l'une des principales destinations touristiques mondiales en 2018, ce qui renforce les perspectives de développement de l'hôtellerie et de la restauration Halal.

Parmi les 20 produits agricoles les plus importés par les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) figurent plusieurs produits que le Vietnam produit et exporte déjà : riz, café, noix de cajou, poivre, fruits frais, thé, produits alimentaires transformés, miel naturel, boissons non alcoolisées, jus de fruits, etc. Pourtant, les volumes exportés restent encore inférieurs aux besoins du marché. Une collaboration renforcée entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et les organismes de certification Halal est donc indispensable.

En 2024, les exportations vietnamiennes de riz, café, noix de cajou et poivre ont enregistré une croissance remarquable. Selon M. Ramlan Bin Osman, si ces produits répondent aux normes Halal, ils pourraient facilement accéder plus en profondeur aux marchés islamiques, où la demande reste largement supérieure à l'offre.

Photo : vneconomy/CVN

Afin de saisir cette opportunité et de s'imposer parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits Halal, le Vietnam devrait s'inspirer des modèles réussis de pays non musulmans comme l'Australie, le Brésil ou la Corée du Sud, qui dominent déjà ce marché grâce à une stratégie adaptée et un écosystème performant.

"Avec son potentiel économique, le Vietnam peut rejoindre les grands pays exportateurs de produits Halal non musulmans, et faire de ce secteur un pilier important de son PIB", a affirmé M. Ramlan. Pour y parvenir, il est primordial que toute la chaîne de production - de la ferme à la table - respecte scrupuleusement les règles Halal.

Des politiques d'accompagnement nécessaires

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que le marché Halal mondial représente une opportunité significative pour les exportations vietnamiennes. Même une part de 10% de ce marché estimé à 2.000 milliards USD constituerait un apport considérable à l'économie nationale.

Lê Phu Cuong, chef du bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a cependant précisé que l'obtention de la certification Halal demeure un enjeu complexe. Bien que non obligatoire pour importer en Malaisie, cette certification reste préférée par la majorité des distributeurs, en raison de la prépondérance de la population musulmane (60%).

En Indonésie, l'attestation Halal est perçue comme une barrière non tarifaire, selon Pham Thê Cuong, conseiller commercial du Vietnam. La procédure y est longue, coûteuse et complexe, avec une validité limitée, ce qui pose des difficultés aux PME vietnamiennes. Seul un organisme local est habilité à délivrer cette certification, et uniquement pour les denrées alimentaires.

Les entreprises vietnamiennes doivent donc prendre l'initiative de solliciter les certifications Halal indonésiennes et les normes nationales SNI. Elles doivent aussi collaborer activement avec les autorités vietnamiennes en cas de mise en place de mesures de sauvegarde commerciale par l'Indonésie.

Renforcer la coopération internationale

Trân Trong Kim, conseiller commercial auprès de l'Arabie Saoudite, a appelé les autorités à fournir des directives claires pour la reconnaissance des certifications Halal, à encourager la signature d'accords de reconnaissance mutuelle, et à attirer davantage d'investissements pour créer des infrastructures conformes aux normes Halal internationales.

Les entreprises doivent investir dans des chaînes de production adaptées, se rapprocher des organismes de certification reconnus, et participer activement aux foires et salons consacrés aux produits Halal de qualité. M. Kim recommande également de vérifier les partenaires commerciaux avant tout engagement contractuel afin d'éviter les litiges.

Enfin, M. Xuân Trung, du bureau commercial vietnamien aux Émirats Arabes Unis, a mis en avant la méconnaissance des normes islamiques au Vietnam et les difficultés liées à la certification Halal locale, encore peu harmonisée avec les standards internationaux. Il prône la finalisation du cadre juridique national sur la question Halal, ainsi qu'une coopération étroite avec les pays musulmans pour la reconnaissance mutuelle des certifications, en s'appuyant notamment sur l'accord de partenariat économique global Vietnam - EAU (CEPA).

Avec des politiques adaptées, une stratégie claire et une coopération étroite entre les parties prenantes, le Vietnam pourrait bientôt s'imposer comme un acteur incontournable du marché Halal mondial.

Thao Nguyên/CVN