Vietnam - Laos : renforcer leur coopération commerciale, énergétique et logistique

>> Vietnam - Laos : expériences dans le développement de l'économie du patrimoine

>> Vietnam - Laos : coopération renforcée en matière de sécurité

>> Vietnam - Laos : deux parcs nationaux, une extension transfrontalière classée

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Diên a salué les progrès réalisés en matière de coopération commerciale, soulignant que les échanges bilatéraux ont atteint 2,25 milliards de dollars l'an dernier, soit une croissance annuelle de 38,2%, dépassant pour la première fois les deux milliards de dollars. Au cours du seul premier semestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 1,78 milliard de dollars, en hausse de 92,2% en glissement annuel. Le Laos a continué d'enregistrer un excédent commercial avec le Vietnam.

Les deux ministres ont salué le renforcement des liens en matière de promotion commerciale et de connectivité commerciale, notamment la foire commerciale Vietnam-Laos qui s'est tenue à Vientiane en juillet, avec 250 stands et une forte participation des entreprises des deux pays.

Le ministre vietnamien a appelé la partie lao à accroître le partage d'informations sur la demande du marché, les listes d'importations et d'exportations, et les entreprises clés. Cela, a-t-il souligné, favorisera une collaboration efficace avec les principaux importateurs et réseaux de distribution vietnamiens.

Il a également recommandé au Laos d'élaborer un plan directeur pour les projets énergétiques destinés à l'exportation vers le Vietnam, plutôt que de soumettre des propositions de projets individuels à petite échelle, afin de faciliter la planification globale des importations d'électricité du Vietnam, conformément à sa stratégie nationale de développement énergétique.

Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur le commerce d'électricité et de charbon signé le 9 janvier 2025 et du protocole d'amendement signé le 9 juillet. Par ailleurs, elles prévoient d'organiser la 13e conférence sur la coopération pour le développement du commerce transfrontalier entre les deux pays dans la province vietnamienne de Thanh Hoa au quatrième trimestre, afin d'examiner les progrès accomplis et de lever les obstacles à la stimulation du commerce transfrontalier.

La partie lao a également exprimé son intérêt à s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de réforme et de gestion des entreprises publiques, de partenariat public-privé (PPP) et d'actionnarisation. Le Laos a également proposé de remédier aux difficultés rencontrées par les exportateurs de sucre vers le Vietnam dans le cadre de l'accord commercial Vietnam - Laos pour 2021-2022. Il a également suggéré des partenariats pour la construction d'une installation de stockage de pétrole et d'une zone industrielle et économique commune aux deux pays.

En réponse, Nguyên Hông Diên a réaffirmé l'esprit de coopération du Vietnam et sa volonté de travailler en étroite collaboration par l'intermédiaire des organismes désignés, en veillant à ce que toute collaboration soit conforme à la réglementation et bénéficie aux deux parties.

Les deux ministres ont convenu de maintenir l’échange de délégations et de renforcer la coordination interinstitutionnelle, posant ainsi des bases solides pour porter les relations bilatérales économiques, commerciales et énergétiques à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN