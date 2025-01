À Truong Sa, le Têt aux confins des flots

Loin du tumulte et de l’effervescence du continent, le Têt sur les îles de l’archipel de Truong Sa (Spratly) offre aux soldats des émotions inoubliables, nourries par l’attention et la solidarité que toute la nation leur témoigne depuis la terre ferme.

Photo : VNA/CVN

Quand les navires, bravant des centaines de milles marins et les vagues agitées, apportent les colis de fêtes chargés de chaleur humaine à Truong Sa, le printemps commence pour les habitants et soldats qui y célèbrent le Têt.

Sur l’île Dá Tây, les fleurs de pêcher et d’abricotier sont remplacées par des fleurs de bàng vuông (Barringtonia asiatica) et de liseron de mer, symboles de la vitalité résiliente de ces terres insulaires.

Truong Sa, une île proche dans les cœurs

Le soldat de première classe Hoàng Hông Quân, en poste pour la première fois loin de chez lui, confie : "C’est mon premier Têt loin de ma famille. Bien sûr, mes parents, mes amis et mes proches me manquent, mais ce vide est comblé par la camaraderie, le soutien des officiers et l’esprit de solidarité qui règne sur l’île."

Le lieutenant Dinh Duy Bach, chargé des armes sur Dá Tây, partage : "Avec pour devise “profiter du printemps sans oublier nos devoirs”, nous considérons l’île comme notre maison, la mer comme notre patrie et nos camarades comme des frères. Contribuer à la paix de la nation, pour que nos concitoyens puissent fêter le Têt en sérénité, est notre plus grand honneur."

Photo : VNA/CVN

Pour le colonel Lê Ngoc Nam, qui a passé cinq années sur l’île, dont quatre Têt, le Nouvel An lunaire sur Truong Sa est marqué par des instants uniques : chanter l’hymne national avec ferveur, prêter serment sous le drapeau vietnamien et recevoir les vœux et soutiens de la terre ferme.

Une célébration chaleureuse au bout des vagues

Selon le colonel Nam, bien que l’île soit éloignée, l’atmosphère du Têt n’y est pas si différente de celle du continent. En plus des colis envoyés depuis la terre, les soldats confectionnent eux-mêmes des décorations et des mets traditionnels à partir des ressources locales.

Ainsi, des fleurs d’abricotier en coquillages ornent les autels pour insuffler une ambiance festive, tandis que des feuilles de bàng vuông robustes, ayant résisté aux vents marins, servent à emballer les banh chung. Ces gestes simples et ingénieux renforcent le sentiment d’un Têt authentique malgré l’éloignement.

Les célébrations comprennent également des activités culturelles et artistiques, telles que des chants, des danses, des concours et des jeux traditionnels. La participation enthousiaste des soldats et des habitants insuffle une énergie joyeuse à cette période festive.

La solidarité entre les soldats et les habitants

Photo : VNA/CVN

L’arrivée des navires de la 4e zone navale, chargés de colis festifs, marque l’arrivée du printemps à Truong Sa. Ces bateaux transportent des produits de première nécessité : riz gluant, haricots mungos, feuilles de dong, mais aussi des fleurs de pêcher, des kumquats et des cadeaux envoyés par des citoyens de tout le pays.

Le colonel Dô Hai Dang, commissaire adjoint de la brigade 146, explique : "Malgré les conditions maritimes difficiles, nous nous assurons que tous les colis parviennent intacts aux habitants et aux soldats de Truong Sa. Ces cadeaux sont non seulement matériels, mais portent également l’affection et la solidarité de la nation."

Pour Lê Hô Phuong Nhu, une résidente de Da Tây, l’atmosphère du Têt sur l’île n’a rien à envier à celle du continent : "Grâce au soutien des autorités locales et des soldats, nous avons pu préparer tout ce dont nous avions besoin pour un Têt complet et joyeux. Les militaires nous ont même aidés à décorer nos maisons et à préparer les banh chung, renforçant le lien entre civils et soldats."

Un symbole de l’unité nationale

Photo : VNA/CVN

Pour le vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, Dinh Van Thiêu, Truong Sa incarne une partie inaliénable du territoire national. "Prendre soin des conditions de vie matérielles et spirituelles des forces en poste et des résidents sur les îles est une responsabilité sacrée pour l’ensemble de la nation", affirme-t-il.

La mission de livrer ces cadeaux et de célébrer le Têt avec les habitants des îles vise non seulement à encourager les forces en poste, mais aussi à renforcer les liens entre le continent et ces avant-postes stratégiques, affirmant ainsi la souveraineté nationale et l’unité du peuple vietnamien.

"À travers ces activités, la connexion entre la terre ferme et les îles se renforce, consolidant notre détermination commune à défendre la souveraineté sacrée de la nation", conclut Dinh Van Thiêu.

NDEL/VNA/CVN