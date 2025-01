Avant le Têt, le village de Thuy Trâm ménage la monture des Génies du Foyer

Photo : VNA/CVN

Les carpes rouges élevées dans ce patelin se distinguent par leur corps en forme de losange, leur couleur rouge vif ou rouge doré, et leurs deux paires de moustaches, des caractéristiques très prisées sur le marché. Les plus belles carpes arborent une teinte rouge uniforme, sans aucune tache sur la tête ou la queue, et présentent une taille homogène.

Le 23e jour du 12e mois lunaire, jour de culte, les habitants récoltent les carpes rouges afin d’approvisionner le marché. Le village a su développer une véritable marque pour ses poissons, connue sous le nom "Thuy Trâm", qui jouit d’une renommée nationale.

Avant leur mise en vente, les carpes sont soigneusement extraites des étangs et transférées dans des filets placés dans un autre étang à proximité. Cette opération permet de les débarrasser de la boue et de leur offrir un temps d’adaptation à leur nouvel environnement. Les poissons sont ensuite triés minutieusement avant d’être mis sur le marché.

Environ 30 tonnes de carpes rouges

Cette année, le village fournit environ 30 tonnes de carpes rouges, la récolte ayant débuté dès le 19e jour du 12e mois lunaire. Bien que les ventes soient moins dynamiques cette année par rapport aux précédentes, les prix se révèlent plus élevés, oscillant entre 100.000 et 150.000 dôngs le kilo.

Photo : VNA/CVN

Le sacrifice aux Génies du Foyer, le 23e jour du douzième mois lunaire, ouvre les cérémonies du Têt. Ces divinités - deux divinités mâles, une divinité femelle- sont adorées dans chaque cuisine sous la forme de trois briques ou de trois pierres pour supporter la marmite.

Avant le Têt, elles montent au Ciel pour faire leur rapport sur la conduite de la famille an cours de l’année passée. Elles sont alors représentées par trois figurines en papier, trois bonnets et trois paires de bottes d’apparat. On les brûle après la cérémonie.

Photo : VNA/CVN

Pour amadouer les Génies, afin d’obtenir d’eux un rapport favorable, on leur présente des offrandes cultuelles dont une carpe vivante servant de monture pour le voyage céleste des génies. Le poisson ne doit pas être mangé mais sera relâché dans une mare ou un cours d’eau.

Cette coutume a deux significations. D’abord, la carpe nage bien et elle pourra passer Vu Môn (la Porte des Cieux) pour se transformer en dragon. Ainsi, les Táo quân pourront monter au ciel sur une carpe, puis un dragon. D’autre part, cette coutume se réfère à la tradition bouddhiste de lâcher des animaux, ce qui est considérée comme une action généreuse qui apporte le bonheur.

Dans la nuit du passage de l’An ancien à l’An nouveau, une cérémonie accueille les nouveaux Génies du Foyer.

VNA/CVN