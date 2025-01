Solidarité

La jeunesse de Hô Chi Minh-Ville veut créer un printemps empreint de sentiments

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le Têt 2025 et vise à mobiliser les ressources sociales pour soutenir la communauté locale, conformément à l'appel du Premier ministre d’éradiquer l’habitat précaire à travers le pays.

Sous la houlette du Comité de direction de la campagne “Xuân tinh nguyên” (Printemps des bénévoles), la campagne a permis de réaliser des travaux de construction et de rénovation de dix maisons destinées à des familles en grande précarité dans les districts de Cân Gio, Binh Chanh et Cu Chi, avec un financement de 500 millions de dôngs. Cette action est un soutien significatif pour les familles de jeunes membres de l'Union des jeunes communistes, afin qu'elles puissent célébrer le Têt dans de meilleures conditions.

Le même jour, la 12e édition de la fête “Xuân yêu thuong” a eu lieu, avec la participation enthousiaste des membres de l'union et de bénévoles. L'événement a inclus la remise d'étrennes (lì xì) pour promouvoir l'engagement et le bénévolat chez les jeunes.

En parallèle, plusieurs autres activités de solidarité ont été organisées à travers la ville, notamment le programme “Nghia tinh biên gioi” sur le thème “Hoa xuân chiên si” dans le district insulaire de Cân Gio ; la fête “Xuân yêu thuong - Têt Đoàn Viên” dans la province de Bà Ria-Vung Tàu ; le programme “Têt se chia” au centre de soins pour personnes âgées de Thi Nghè et au centre de garde d’enfants de Gò Vâp ; ainsi que le programme “Printemps et soldats frontaliers”, où des visites et des remises de cadeaux ont été effectués auprès des soldats en mission dans dix postes de garde-côtes.

Ces événements témoignent de l'esprit de solidarité et de générosité de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, qui se mobilise activement pour soutenir les plus vulnérables pendant la période des fêtes.

