Nghê An

Des usines dans les villages

Des dizaines d'usines de confection et de fabrication de chaussures ont été implantées dans les villages des zones rurales de la province de Nghê An, créant des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs. Cependant, les salaires encore modestes poussent de nombreux travailleurs à changer fréquemment d'emploi.

>> Nghê An : un modèle efficace de soutien aux personnes défavorisées

>> Le projet de résolution sur les politiques pour Nghê An sera discuté le 6 juin

>> Une vie consacrée aux enfants des montagnes de Nghê An

À 07h00 du matin, la route du village de la commune de Ky Tân (district de Tân Ky dans la province centrale de Nghê An) s’anime à l’heure à laquelle des centaines de travailleurs se rendent à l’usine de confection récemment installée. "Le revenu n'est pas aussi élevé que dans la province de Binh Duong (Sud), mais travailler près de chez soi est très pratique, car je n'ai pas besoin de louer un logement et je peux rester près de ma famille", déclare Mme Lê Thi Hiên, habitante de Ky Tân.

Photo : CTV/CVN

Il y a 7 ans, Mme Hiên et son mari avaient dû confier leurs enfants à leurs parents pour aller travailler comme ouvriers à Binh Duong. Travailler loin de chez soi les poussait à attendre impatiemment le Têt traditionnel pour retrouver leurs enfants. En 2023, après l'ouverture d'une usine de confection à proximité, Mme Hiên y a été recrutée.

Grâce à son expérience, elle perçoit un salaire mensuel de plus de 8 millions de dông. C’est moins qu'à Bình Dương, mais elle apprécie la tranquillité d'esprit qu'offre la proximité de son domicile. Cette usine a une capacité d’accueil de 6.500 travailleurs, dont 1.500 sont déjà à l’œuvre.

Cette usine fait partie des dizaines de nouveaux établissements de confection et de fabrication de chaussures installés à Nghê An ces dernières années, permettant de créer des dizaines de milliers d'emplois en faveur des habitants locaux. "Autrefois, nous vivions uniquement de l'agriculture. Une fois les récoltes terminées, nous devions partir au Nord ou au Sud pour trouver du travail. Avec l'arrivée des usines dans nos villages, nous pouvons combiner la culture du riz et le travail à usine pour améliorer nos revenus", partage Mme Trân Thi Minh, habitante de la commune de Thanh Liên (district de Thanh Chương à Nghê An).

Dynamisme économique et défis

Selon le Département provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, Nghê An compte environ 16.000 entreprises actives, dont 257 à capitaux publics, 176 d'investissement direct étranger (IDE) et 15.567 entreprises privées. Ces entreprises emploient environ 350.000 personnes, dont 49.000 dans les entreprises à capitaux étrangers et 295.000 dans les entreprises domestiques. En 2024, le salaire moyen des travailleurs dans la province est de 7,05 millions de dôngs par mois.

Bien que Nghê An cherche depuis 20 ans déjà à attirer les investissements, ce n’est que récemment que les résultats sont devenus visibles. En 2022, la province a attiré pour la première fois près d’un milliard d’USD d'IDE, montant qui a grimpé à 1,6 milliard d’USD en 2023, lui permettant de se classer au 8e rang dans l’ensemble du pays en termes d’attraction d’IDE. En 2024, ce chiffre atteint près de 1,7 milliard d’USD.

Chaque année, les projets d'investissement créent entre 45.000 et 50.000 emplois locaux. Avec une population de près de 3,4 millions d'habitants, dont 2,2 millions en âge de travailler, Nghê An, autrefois en pénurie d'emplois, fait désormais face à une pénurie de main-d'œuvre pour ses entreprises.

Photo : Khanh Hoan/VNA/CVN

Une usine de confection de la société de confection Minh Anh dans le district de Con Cuông, prévue pour employer 3.000 travailleurs, a déjà recruté 800 locaux mais peine à en trouver 600 autres pour répondre à la demande. Tân Ky rencontre une situation identique, malgré deux mois de campagne de recrutement.

Dans les zones industrielles de VSIP 1 (district de Hung Nguyên) et de WHA (district de Nghi Lộc), les besoins en main-d'œuvre se comptent en milliers. La société Luxshare Nghê An a par exemple recruté 7.126 travailleurs en 2023, mais 3.793 ont quitté leur poste. Au premier semestre 2024, elle a recruté 9.800 travailleurs, mais 7.759 ont démissionné.

Retenir les travailleurs

Le nombre de travailleurs de Nghê An employés avec des contrats dans d'autres régions s'élève à environ 790.000, dont plus de 90.000 à l'étranger. En 2024, Nghê An a enregistré plus de 20.000 travailleurs à l’étranger, le chiffre le plus élevé du pays.

Un problème majeur est le faible niveau de rémunération. Bien que les entreprises aient amélioré les salaires, les revenus des travailleurs de Nghê An restent inférieurs à la moyenne nationale et à ceux des provinces voisines comme Thanh Hoa et Hà Tinh.

Pour résoudre ces défis, le Département provincial recommande aux entreprises, notamment celles à capitaux étrangers, d'augmenter les salaires, de renforcer les heures supplémentaires rémunérées et d'améliorer les avantages sociaux. Selon M. Vi Ngọc Quỳnh, directeur adjoint du Département provincial, les travailleurs recherchent des emplois offrant de meilleurs revenus et des conditions de travail avantageuses. C’est là où ces conditions sont réunies que les travailleurs se dirigent.

Enfin, Nghê An incite les investisseurs à construire des logements sociaux pour attirer et retenir les travailleurs sur le long terme.

Khanh Hoan - Câm Sa/CVN