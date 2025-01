Yên Bai déterminée à éradiquer l'habitat précaire d'ici septembre

La province montagneuse de Yen Bai (Nord) a organisé, mardi 21 janvier, une conférence pour examiner son projet de soutien au logement des ménages pauvres et de ceux vivant sous le seuil de pauvreté pour la période 2023-2024, ainsi que pour lancer une campagne visant à éliminer l'habitat précaire cette année.

Malgré les défis posés par son caractère montagneux et ses conditions économiques difficiles, la province de Yên Bai a fait de l'amélioration du bien-être de sa population une priorité absolue. En mettant en œuvre des politiques ciblées et des projets ambitieux, elle s'est engagée dans une dynamique de développement durable, visant à réduire la pauvreté et à garantir l'accès de tous, notamment les groupes vulnérables, à des services sociaux.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plus de 2.200 foyers, notamment ceux de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, de proches de martyrs, ainsi que des ménages en situation de précarité, vivent encore dans des conditions d'habitat dégradé. Les autorités de Yên Bái ont pour ambition d'éradiquer totalement l'habitat précaire d’ici le 30 août 2025.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Huy Tuân, a appelé les organisations, les particuliers, les entreprises et l’ensemble de la communauté à soutenir financièrement cette campagne.

Ces deux dernières années, la province a construit et réparé 3.022 maisons, atteignant 100% des objectifs fixés. Le total des fonds mobilisés pour cet effort a dépassé 369,2 milliards de dôngs, soit 2,5 fois plus que le montant initialement prévu. En outre, Yen Bai a soutenu la construction de 750 logements supplémentaires, grâce à des fonds dépassant 97,4 milliards de dôngs. Fin 2024, le taux de ménages pauvres de la province était de 5,68%.

VNA/CVN