Soutien en riz pour sept localités pendant le Nouvel An lunaire et la période de soudure

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé, le 20 janvier, des décisions concernant l'approvisionnement et la distribution de riz depuis la réserve nationale aux localités pendant le Nouvel An lunaire et la période de soudure du début de 2025.

>> Cadeaux du Têt de la vice-présidente de la République aux personnes défavorisées de Bên Tre

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân offre des cadeaux du Têt à Quang Nam

>> Hanoï célébrera le Têt pour les personnes démunies

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé, le 20 janvier, des décisions concernant l'approvisionnement et la distribution de riz depuis la réserve nationale aux localités pendant le Nouvel An lunaire et la période de soudure (période correspondant à la fin de la récolte et avant les nouvelles moissons, souvent synonyme de difficultés économiques pour les populations rurales) du début de 2025.

Concrètement, selon la décision N°190, le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Finances de fournir et de distribuer 2.472 tonnes de riz à l’occasion du Nouvel An lunaire aux provinces suivantes : Hà Giang (146,73 tonnes) ; Cao Bang (654,795 tonnes) ; Ninh Thuân (735,09 tonnes) ; Dak Lak (878,1 tonnes) ; Kon Tum (58,14 tonnes). De plus, 47,055 tonnes de riz seront distribuées à Kon Tum pendant la période de soudure du début de l'année 2025.

Par ailleurs, selon la décision N°191, 223.155 tonnes seront livrées gratuitement à deux provinces pour le Nouvel An lunaire : Bac Kan (80,46 tonnes) et Dak Nông (142,695 tonnes). De même, 233,4 tonnes seront distribuées à Dak Nông durant la période de soudure.

VNA/CVN