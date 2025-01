Vietnam - UE

Colloque sur le renforcement de la coopération dans les sciences, les technologies et l'innovation

Une centaine d’experts et intellectuels vietnamiens résidant en Belgique et au Luxembourg se sont réunis le 19 janvier à Bruxelles lors d’un colloque organisé par l’ambassade du Vietnam. Cet événement avait pour objectif de discuter des mesures visant à renforcer la coopération scientifique, technologique et d’innovation entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).