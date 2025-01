Unis pour éliminer les logements précaires à Hô Chi Minh-Ville

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025), Hô Chi Minh-Ville s'engage dans de nombreuses activités et mouvements pour célébrer cet événement historique. L'un de ces efforts est la construction de nouveaux logements pour améliorer les conditions de vie des habitants en difficulté et leur offrir une existence plus heureuse.

>> Le progrès en marche dans l’élimination des maisons précaires et insalubres

>> Le PM Pham Minh Chinh souligne l’importance d’éliminer l’habitat précaire

>> Apporter le Têt aux hôpitaux de Hô Chí Minh-Ville

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Les travaux sont menés avec diligence et responsabilité par les agences et les unités concernées. En seulement quelques mois, des centaines de nouvelles maisons verront le jour, mêlant la joie des familles bénéficiaires à celle de la grande victoire célébrant la Libération totale du Sud et la Réunification du pays.

En attente des nouveaux logements

Informée qu'elle allait recevoir l'aide du Front de la Patrie à différents niveaux, des autorités locales et des entreprises partenaires pour la construction d'une nouvelle maison, Trân Thi Hông Câm, habitante vivant dans le hameau Hòa Hiêp 2, commune de Long Hòa, district de Cân Gio, s'est rendue à la cérémonie de lancement du programme "Ensemble pour éliminer les logements précaires et délabrés dans la ville d'ici 2025".

Elle a confié : "Depuis que j'ai appris la nouvelle, ma famille est très heureuse. Après tant d'années, notre rêve d'avoir une maison solide et chaleureuse devient enfin réalité".

La famille de Mme Câm vit dans la pauvreté depuis de nombreuses années. Ses revenus instables suffisent à peine à subvenir aux besoins alimentaires et éducatifs des enfants. La maison, délabrée depuis longtemps, ne pouvait pas être rénovée faute de moyens.

Dans une situation similaire, Nguyên Thị Thu Ba, résidente du quartier Câu Ông Lanh (1ᵉʳ arrondissement), vit aujourd'hui avec une santé déclinante. Elle dépend des allocations sociales et des soins de son neveu, chauffeur, dont les revenus sont précaires.

La maison délabrée affecte grandement leur vie quotidienne, mais les réparations sont hors de portée, de même que la construction d'une nouvelle maison. Apprenant qu'elles allaient recevoir de l'aide pour une nouvelle maison, les deux femmes ont été submergées de joie.

Partageant cette émotion, Phạm Thi Ngoc Minh, vice-présidente du Front de la Patrie du 1ᵉʳ arrondissement, a déclaré que, bien que les besoins de certaines familles dépassent les budgets alloués (60 millions de dôngs par maison), le Front continue à mobiliser d'autres ressources pour leur fournir des logements décents.

Un programme au cœur des priorités sociales

Dans l'esprit des célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Réunification du pays, l'élimination des logements précaires est une priorité pour améliorer les conditions de vie des familles en difficulté. Selon les données, la ville compte actuellement 325 ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté nécessitant des réparations ou des reconstructions.

Le programme est réparti en deux phases. La première concerne la construction du 23 décembre 2024 au 22 janvier 2025 d’une centaine de maisons et la deuxième (du 12 février 2025 au 30 avril 2025) de 223 maisons. L'objectif est d'achever tous les travaux avant le 30 avril 2025, marquant ainsi la célébration d'une ville unie, moderne et solidaire.

Ce programme reflète l'engagement collectif des autorités, des entreprises et de la population de Hô Chi Minh-Ville pour transformer les conditions de vie des plus démunis, tout en soulignant la modernisation et le développement de la ville.

Quang Quy - Câm Sa/CVN