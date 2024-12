Visite aux soldats et aux habitants du district insulaire de Truong Sa

Le 26 décembre, au port militaire de Cam Ranh, province de Khanh Hòa (Centre), le commandement de la IV e région navale a organisé une cérémonie d'adieu à une mission et à des navires quittant le port pour visiter les officiers, soldats et habitants des îles du district insulaire de Truong Sa (Spratly), à l’approche du Nouvel An lunaire.

Photo : VNA/CVN

Un des navires quitte le 26 décembre au port militaire de Cam Ranh, province de Khanh Hòa (Centre), pour visiter les officiers, soldats et habitants des îles du district insulaire de Truong Sa.

La mission a apporté de nombreuses plantes ornementales, des fleurs fraîches et des objets décoratifs, avec le souhait que la population, les officiers et les soldats des îles célébreront le Nouvel an traditionnel avec tout le pays de la manière suffisante, tant matériellement que spirituellement.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hòa, Dinh Van Thiêu, a affirmé : "Truong Sa est une partie inséparable du pays. Par conséquent, prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des forces travaillant et vivant sur les îles est la responsabilité sacrée et le devoir de toute la nation. Ce voyage apporte non seulement des cadeaux du Têt, mais aussi encourage l'esprit et donne plus de motivations aux forces qui protègent jour et nuit la mer et le ciel sacrés de la Patrie”.

La mission est aussi accompagnée des reporters et des journalistes d'agences de presse et de journaux nationaux.

Cette activité démontre la profonde préoccupation du Parti, de l’État, du ministère de la Défense et de la Marine vietnamienne et aussi le sentiment, l'enthousiasme, la responsabilité des agences, des unités, des entreprises, des individus et des organisations à travers le pays envers Truong Sa, la population et les officiels et soldats y vivant et travaillant.

VNA/CVN