L'UNESCO recommande de construire un modèle différent pour le géoparc de Lang Son

Il est nécessaire à Lang Son de protéger et promouvoir les valeurs existantes de son géoparc dans le cadre de sa stratégie de développement socio-économique pour assurer la durabilité, et d’exploiter les caractéristiques locales uniques pour construire un modèle différent des autres géoparcs.

Cette recommandation a été avancée par des experts de l'Organisation des Nations unies pour la culture (UNESCO), lors d’une séance de travail avec les dirigeants de la province septentrionale de Lang Son, le 10 juillet.

Kristin Rangnes et Tuncer Demir, deux experts du Réseau mondial des Géoparcs, ont recommandé que le géoparc de Lang Son et les autres géoparcs au Nord du Vietnam s’entraident pour se développer ensemble et éviter la concurrence.

Les experts ont souligné que Lang Son devait accorder une attention particulière à la sensibilisation de la communauté sur les valeurs du patrimoine, renforçant ainsi leur responsabilité dans la préservation et la promotion de ces valeurs afin d'assurer la durabilité et la stabilité du patrimoine.

Il est nécessaire que les autorités avancent des solutions pour garantir une sécurité absolue aux personnes sur les sites touristiques et fournissent une brochure présentant les valeurs exceptionnelles de chaque zone et site de la région, aidant les visiteurs à saisir des informations liées au patrimoine…

Lors de la réunion, le vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, Duong Xuan Huyên, a affirmé l’engagement de sa localité à continuer à construire et perfectionner les infrastructures du géoparc pour qu’il réponde aux normes de l’UNESCO.

La province exploitera et promouvra les belles valeurs culturelles de longue date pour développer les caractéristiques uniques du géoparc, a-t-il indiqué.

Couvrant 4.842 km², le géoparc de Lang Son implique huit districts, avec des valeurs diverses et distinctes en matière de géologie et de paysage naturel. Il cherche à obtenir une reconnaissance de l’UNESCO pour s’adhérer au Réseau mondial des Géoparcs.

Une délégation d'experts de l'UNESCO a effectué du 6 au 9 juillet une visite sur le terrain.

