Tam Thanh, une pagode sacrée à Lang Son

Tam Thanh est l'une des anciennes pagodes sacrées de Lang Son, nichée dans la grotte du même nom. C'est un site touristique spirituel et culturel incontournable lorsqu'on visite Lang Son. Non seulement pour ses paysages magnifiques, mais également pour les nombreux vestiges historiques précieux qu’il abrite.

>> Pagode Thanh Luong, haut lieu de pèlerinage bouddhiste à Phu Yên

>> Tous les chemins mènent à la pagode des Parfums

>> La pagode de Hàng, un temple bouddhiste sacré à Hai Phong

Photo : CTV/CVN

La pagode Tam Thanh est un lieu spirituel de pèlerinage renommé de la province de Lang Son depuis longtemps. En la visitant et en découvrant la beauté et l'empreinte de la culture historique préservées ici, les touristes ont l'impression de remonter le temps.

Située dans la grotte du même nom qui en fait un espace extrêmement frais, son emplacement est unique. L'endroit est entouré de montagnes imposantes créant une atmosphère mystérieuse et spirituelle dont la majestueuse pagode est imprégnée.

Le nom Tam Thanh vient du fait que cette pagode était autrefois un lieu de culte du taoïsme. Tam Thanh se réfère à Ngoc Thanh, Thuong Thanh et Thai Thanh, qui étaient les trois palais les plus élevés, chacun gouverné par une divinité différente. Plus tard, avec le déclin du taoïsme, des éléments du culte bouddhiste et du culte des Déesses-Mères ont vu le jour sur ce site historique. Ainsi, les traces du taoïsme subsistent uniquement dans le nom de la pagode et le plus important jour de fête reste le 15e jour du premier mois lunaire, date mensuelle majeure dans le taoïsme.

Photo : Fotor/CVN

La pagode Tam Thanh est un ancien temple sans toit puisque située dans une grotte. Dans le livre Đại Nam Nhất Thống Chí (Géographie du Dai Nam réunifié), un historien de la dynastie des Nguyên a écrit que la pagode a été construite sous la dynastie Lê (980-1009), de la région de Vinh Trai, district de Thoat Lang (actuellement c'est le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son).

"Cette pagode est vraiment sacrée. Les visiteurs qui viennent sur ce site historique ne viennent pas seulement pour admirer les paysages, mais aussi pour prier la paix, la prospérité et le bonheur", affirme Dô Nguyêt Nga, directrice adjointe du Centre culturel et sportif de la ville de Lạng Sơn.

Pour accéder à la pagode, vous devez arpenter 30 marches en pierre menant plus profondément dans la caverne. À chaque étape, le paysage offre la beauté sauvage de ses rangées d'arbres entremêlés aux blocs de pierre vieux de milliers d'années. En traversant la grotte on découvre également le palais des Trois Joyaux et ses statues, et plus important encore, l'ensemble de statues des Trois Mondes , symbole de 3.000 bouddhas du passé, du présent et du futur.

"Au cours d’une année, quatre fêtes majeures ont lieu à la pagode : la première s’appelle le Thuong Nguyên, la seconde marque l’arrivée de l'été, la troisième a célèbre la fin de été et la dernière marque l’arrivée de l’hiver et la fin d’un cycle pour la pagode. Au début de l'année, nous avons pour habitude de prier les divinités de nous accorder prospérité et santé abondance de récoltes" révèle Dang Thi Thom, gardienne de la pagode Tam Thanh à Lạng Sơn.

Parmi les statues, l’élément le plus unique et plus précieux du temple est la statue du Bouddha, sculptée dans une falaise en position debout dans une feuille de Bodhi pour souligner sa compassion envers tous les êtres vivants. Cette statue au style artistique vraiment impressionnant est une œuvre de grande valeur culturelle et historique pour les générations futures.

Photo : Vnews/CVN

"Les autorités locales se soucient de la restauration du site, ainsi lorsque nous sommes venus ici, nous avons trouvé l'endroit très propre et confortable", Nguyên Thành Phong, un touriste venant de la province de Nam Dịnh.

Non seulement la pagode Tam Thanh est un site spirituel, mais c’est aussi un endroit pittoresque car il est situé dans la grotte Tam Thanh, magnifique œuvre de la nature dans la province de Lang Son. Malgré les vicissitudes de l'histoire et du temps, la pagode conserve son apparence originelle, et son caractère sacré est également marqué par le système de stèles Ma nhai, précieux témoignage culturel et artistique des écrivains et artistes de différentes périodes. Il s'agit de poèmes gravés sur les parois rocheuses et décrivant la beauté des lieux, parmi lesquels il convient de mentionner les vers de Ngô Thi Sĩ (1726-1780), ancien gouverneur de Lang Son.

"Ce qui est particulièrement remarquable à propos de la pagode où je me trouve actuellement, c'est une ancienne stèle Ma nhai, datant de la restauration de la grotte de Thanh Thiên en 1677. Cette stèle ancienne est vraiment unique pour la pagode Tam Thanh. Elle témoigne des efforts de rénovation et de construction d’une beauté louée par les écrivains et les poètes", dit Chu Hương Nhu, responsable du site historique de la grotte Tam Thanh.

La pagode a été reconnue site historique et culturel national. La grotte Tam Thanh et la pagode Tam Thanh, parmi les plus belles du Vietnam, sont une étape incontournable pour de nombreux touristes visitant la province de Lạng Son.

Phuong Mai/CVN