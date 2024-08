Lê Phan Hanh Nguyên, ambassadrice du projet "OCOP Vietnam à la table du banquet"

Selon Nguyên Thi Thuy Phuong, directrice de l'Institut des sciences appliquées, de technologie et de formation du Mékong et cheffe du Conseil exécutif du projet communautaire "OCOP Vietnam à la table du banquet", la 1 re dauphine du concours Miss Grand Vietnam 2024, Lê Phan Hanh Nguyên, est officiellement devenue ambassadrice de ce super projet.

>> La province de Soc Trang promeut ses produits OCOP

>> Le programme OCOP contribue au développement de l’agriculture dans le delta du Mékong

>> Plus de 12.000 produits OCOP notés au moins trois étoiles dans tout le pays

Photo : BTC/CVN

Auparavant, le chef étoilé Michelin en France, Hervé Rodriguez, avait également accepté d'être l'ambassadeur du projet "OCOP Vietnam à la table du banquet". Ce projet est un voyage qui emmènera les chefs étoilés Michelin du Vietnam à la découverte des zones de production des matières premières agricoles, menant à participer à la 9e édition de la Coupe internationale de la restauration (International Catering Cup - ICC), organisée en janvier 2025 à Lyon, en France. Il s'agit d'un programme social très significatif, visant à promouvoir la culture, le tourisme et les produits agricoles locaux à travers les arts culinaires professionnels à l'échelle internationale.

Cuisine "naturelle" dans le delta du Mékong

Nguyên Thi Thuy Phuong a ajouté : "La reine de beauté Lê Phan Hanh Nguyên, récemment couronnée 1re dauphine lors de la finale de Miss Grand Vietnam 2024, qui s’est tenue à Phan Thiêt le 3 août avec la participation de 36 candidates, est l'image d'une beauté alliant éducation et style de vie exemplaire. Hanh Nguyên est également un exemple de persévérance et d'engagement dans l'étude et l'amélioration de ses connaissances. Elle a participé activement aux nombreux programmes que nous avons lancés. Avec Hanh Nguyên, nous rencontrons les aspirations et les ambitions d'une jeune femme toujours engagée et active pour contribuer au développement durable de la communauté".

Photo : BTC/CVN

Titulaire d'un baccalauréat en gestion des services touristiques et du voyagiste de l'Université de Hoa Sen, et actuellement étudiante en maîtrise en administration des affaires à l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, la 1re dauphine Lê Phan Hanh Nguyên a déclaré : "Je suis née et ai grandi dans la province de Dông Thap, une province agricole du delta du Mékong. À travers le projet communautaire “OCOP Vietnam à la table du banquet”, et grâce à des expériences culinaires à base de produits agricoles et de produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), en particulier le thème de l'événement de cette année-La cuisine naturelle dans le delta du Mékong-et son objectif de participer à l’International Catering Cup 2024 en France, sont des sujets qui m'intéressent particulièrement". Elle a encore ajouté que le changement climatique et l'innovation en matière d'alimentation durable sont des préoccupations mondiales. À travers ce projet, elle espère contribuer à la promotion et à la diffusion de la culture, du tourisme et des produits régionaux du Vietnam auprès d'amis internationaux dans le monde entier.

L'ICC est un concours visant à honorer et à introduire des procédés culinaires au standard, offrant un lieu de rencontre pour les meilleurs experts du secteur à l'échelle mondiale. Créé en 2008 par la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs, le concours a pour but de trouver de nouvelles sources d'inspiration culinaire et de combiner les arts culinaires pour créer des moments uniques.

Photo : BTC/CVN

Le Vietnam est l'un des 12 pays ayant participé aux éditions précédentes de l'ICC et a remporté de nombreux succès. En 2023, l'équipe vietnamienne, sous la houlette du chef Hervé Rodriguez, a remporté le prix du meilleur dessert lors de la 8e édition de l'ICC. Pour l'événement de l'ICC qui se déroulera du 21 au 23 janvier 2025 à Lyon, en France, l'équipe vietnamienne, avec pour slogan "Cuisine naturelle dans le delta du Mékong", souhaite faire découvrir aux amis internationaux la richesse de l'un des plus grands deltas du monde, avec ses nombreux produits typiques et uniques.

Tân Dat/CVN