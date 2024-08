Le Times of India vous présente huit destinations incontournables au Vietnam

Le Vietnam offre un mélange fascinant de paysages à couper le souffle, de sites historiques et d’une culture riche. Dans un article publié la semaine dernière, le Times of India a présenté huit pôles d’attraction touristiques du Vietnam comme des " aimants à touristes".

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Baie de Ha Long

La baie de Ha Long, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un joyau du Nord du Vietnam. Connue pour ses eaux émeraude et ses imposants karsts calcaires, la baie est un paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers.

Les visiteurs peuvent embarquer pour des croisières qui sillonnent la baie, offrant une vue imprenable sur ses 1.600 îles et îlots. Des activités telles que le kayak dans des lagons cachés, l’exploration de grottes comme Sung Sôt et la baignade dans des plages isolées offrent une expérience inoubliable.

Hanoï

Hanoï, la capitale du Vietnam, est une ville dynamique où les traditions anciennes et la vie moderne cohabitent harmonieusement. Son vieux quartier, avec ses rues étroites et son architecture de l’époque coloniale, offre un aperçu du passé de la ville. Les marchés animés, les stands de nourriture de rue et les lacs sereins, comme le lac Hoàn Kiem, ajoutent à son charme.

Huê

Huê était l’ancienne capitale impériale du Vietnam. Le joyau de la ville est la Cité impériale, un vaste complexe de palais, de temples et de murs qui servait autrefois de siège à la dynastie des Nguyên. Les visiteurs peuvent explorer la Cité pourpre interdite, le grand palais impérial et de nombreux tombeaux royaux disséminés dans le paysage luxuriant.

Hôi An

Hôi An est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et est célèbre pour sa vieille ville bien préservée et son atmosphère charmante. Connue pour ses rues éclairées à la lanterne, ses maisons traditionnelles en bois et ses marchés animés, Hôi An offre un aperçu du passé du Vietnam. Le mélange unique d’influences vietnamiennes, chinoises, japonaises et françaises de la ville est évident dans son architecture et sa cuisine.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Lors de votre séjour à Hôi An, ne manquez pas de visiter le pont couvert japonais, de vous promener le long de la rivière Thu Bôn et de savourer des spécialités locales comme le cao lâu et le banh mi. De plus, Hôi An est une ville très photogénique.

Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville, anciennement connue sous le nom de Saigon, est la ville la plus grande et la plus cosmopolite du Vietnam. Ses rues animées, ses gratte-ciels imposants et sa vie nocturne animée offrent un contraste saisissant avec les sites historiques du pays.

Les principales attractions comprennent le Musée des vestiges de la guerre, qui donne un aperçu du passé tumultueux du Vietnam, et la cathédrale Notre-Dame de Saigon, un vestige de l’architecture coloniale française. Le marché Bên Thành et la rue Bui Viên sont des endroits populaires pour faire du shopping, dîner et découvrir l’ambiance énergique de la ville.

Sa Pa

Sa Pa, située dans les hautes terres du Nord, est réputée pour ses paysages époustouflants et sa diversité ethnique. Entourée de rizières en terrasses, de collines vallonnées et de sommets enneigés, Sa Pa est un paradis pour les amateurs de trekking et de plein air.

La région abrite divers groupes ethniques minoritaires, chacun avec sa propre culture et ses propres traditions. Les visiteurs peuvent explorer les marchés locaux, faire de la randonnée dans des vallées pittoresques et profiter de vues à couper le souffle depuis le mont Fansipan, le plus haut sommet du Vietnam.

Parc national de Phong Nha-Ke Bàng

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, également inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est célèbre pour ses vastes réseaux de grottes et ses paysages karstiques époustouflants.

L’attraction la plus célèbre du parc est la grotte de Son Doong, la plus grande grotte du monde en termes de volume, qui possède son propre écosystème et son propre système météorologique. Les autres grottes remarquables incluent la grotte du Paradis et la grotte de Phong Nha, toutes deux réputées pour leurs impressionnantes formations de stalactites et de stalagmites.

Delta du Mékong

Le delta du Mékong, un vaste réseau de rivières, de marécages et d’îles, offre un aperçu unique de la vie rurale le long du Mékong. Les visiteurs peuvent faire des excursions en bateau sur les voies navigables sinueuses du delta, explorer les marchés flottants et visiter des villages traditionnels. Parmi les coups de coeur, citons le marché flottant de Cai Rang, où les vendeurs proposent des produits frais depuis leurs bateaux.

VNA/CVN