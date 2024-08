Dà Lat nommée destination touristique la plus abordable pour les prochaines vacances

Avec un tarif moyen de 1,45 million de dôngs (58 USD), Dà Lat a été désignée comme la destination du Vietnam qui a offert les tarifs de chambre les plus compétitifs au cours des deux derniers mois.

Avec plusieurs week-ends prolongés et jours fériés en août et septembre dans toute l'Asie, notamment la Fête nationale du Vietnam (le 2 septembre), Agoda a mis en avant certaines des destinations touristiques asiatiques les plus populaires pour profiter des offres avantageuses d'Agoda.

Dà Lat a pris le pas sur Huê, qui est arrivée en tête du classement des destinations les moins chères publié en avril.

Un climat frais et de beaux paysages font de Dà Lat une destination populaire au Vietnam, a déclaré Agoda. Les visiteurs peuvent explorer la vallée de l'amour, les jardins de fleurs de Dà Lat et la gare historique de Dà Lat. Les amateurs d'aventure apprécieront également la proximité de la montagne Lang Biang, parfaite pour ceux qui aiment la randonnée et les activités de plein air.

Les destinations offrant les tarifs d'hébergement les moins chers du 15 août au 30 septembre sur neuf marchés asiatiques sont Hat Yai en Thaïlande, Yogyakarta en Indonésie, Kuching en Malaisie, l'île de Siargao aux Philippines, Dà Lat au Vietnam, Narita au Japon, Goa en Inde, Taichung à Taïwan (Chine) et Busan en République de Corée.

Bien qu'elles offrent les tarifs moyens les plus bas, ces destinations offrent une multitude d'expériences qui permettent véritablement aux voyageurs de découvrir le monde à moindre coût.

Dans le dernier rapport, Booking.com a également révélé que profitant des vacances prolongées, les voyageurs vietnamiens recherchent un mélange de détente et d'exploration.

Dà Lat, réputée pour ses paysages pittoresques et sa charmante architecture coloniale française, conserve sa première place pour la deuxième année consécutive. Cette escapade sereine offre un répit bienvenu loin de l'agitation de la vie urbaine.

Booking.com a également constaté que Sa Pa fait partie des destinations que les voyageurs souhaitent le plus visiter pendant les vacances.

Sa Pa, située sur les hauts plateaux, réputée pour son air de montagne rafraîchissant et ses paysages pittoresques, est classée neuvième sur la liste.

Les destinations balnéaires telles que Dà Nang, Vung Tàu et Nha Trang continuent d'être populaires auprès des voyageurs vietnamiens qui cherchent à profiter du soleil d'été.

Phan Thiêt est notamment entrée dans le top 10 cette année, grâce à la nouvelle autoroute Dâu Giây - Phan Thiêt, qui réduit considérablement la durée du trajet depuis Hô Chi Minh-Ville.

Les hauts lieux touristiques comme Hô Chi Minh-Ville, Hôi An, Hanoï et Huê figurent également sur la liste, offrant un mélange d'attractions historiques et culturelles aux voyageurs.

Selon Booking.com, les voyageurs vietnamiens à la recherche d'escapades rapides, les destinations internationales à courte distance gagnent en popularité.

La région Asie-Pacifique est le premier choix, avec les 10 destinations internationales les plus recherchées situées ici. Si Bangkok est la ville la plus prisée, les cultures dynamiques, les expériences de shopping passionnantes et les cuisines délicieuses d'autres villes asiatiques, dont Tokyo, Séoul, Kuala Lumpur, Singapour et Hong Kong (Chine), captivent également les Vietnamiens pendant ce dernier long week-end de l'année.

La Fête nationale, qui tombe le 2 septembre, est l'un des jours fériés les plus importants du pays. Cette année, les travailleurs auront quatre jours de congé, ce qui devrait soutenir le secteur du tourisme.

