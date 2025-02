Culture

Quatre peintres réunis dans l'exposition "Bonjour Vietnam" à Hô Chi Minh-Ville

Bien qu’ils vivent tous aux États-Unis, les quatre artistes de l’exposition "Bonjour Vietnam" sont dispersés à travers le pays, séparés par de grandes distances. Ceux qui résident à proximité se trouvent à 4 ou 5 heures d’avion les uns des autres, tandis que ceux qui vivent le plus loin doivent parcourir jusqu’à 10 heures de vol. Ils évoluent dans des fuseaux horaires différents, sous des climats variés et au sein de cultures distinctes. Pourtant, un lien fort les unit : leur passion commune pour le dessin et, surtout, leurs racines vietnamiennes. C’est cette connexion qui les a rassemblés pour cette exposition.

L’artiste Bach Hoàng Anh participe à l’événement avec une série de peintures mettant à l’honneur les femmes. Dans la réalité, celles-ci doivent souvent faire face à de nombreuses responsabilités et inquiétudes. À travers son art, Bach Hoang Anh souhaite les représenter dans des instants de sérénité, de beauté et d’épanouissement. Ses œuvres capturent des scènes du quotidien : une femme lisant un livre, se maquillant, profitant du soleil ou immortalisant un moment à travers l’objectif d’un appareil photo. Inspirée par l’image d’une femme heureuse et apaisée, l’artiste privilégie des teintes douces et des formes symboliques.

Pour Nguyên K Quy, cette exposition marque un retour au Vietnam après plus de 20 ans passés à Hawaï. Il confie : "Grâce aux réseaux sociaux, nous nous sommes retrouvés à quatre. Nous partageons le même métier, les mêmes centres d’intérêt et nous nous comprenons bien. L’exposition "Bonjour Vietnam" est donc aussi une occasion de nous rencontrer et d’échanger nos expériences. Pour moi, peindre est une véritable profession". Son travail s’inspire du quotidien des habitants de son environnement. "Certains disent que mon style est impressionniste… peut-être. Aux États-Unis, si vous pouvez vivre de ce que vous aimez, c’est un rêve… et aujourd’hui, je vis ce rêve. Et l’avenir ? Je peins pour vivre, tout simplement."

Les peintures de Trân Phuong Ly s’inscrivent dans le réalisme conceptuel. Selon elle, ce style donne l’apparence du réel sans pour autant en être une transcription fidèle. "Ce n’est pas une réalité tangible, mais celle des pensées et des rêves, exprimée à travers l’écriture picturale et la composition. Parfois, le spectateur peut ressentir une certaine étrangeté, une distance avec la réalité." Trân Phuong Ly puise son inspiration dans ses émotions, ses aspirations et ses réflexions, qu’elle traduit à travers des modèles réels.

Hô Mông Nha Uyên, quant à elle, refuse de définir son style. Son parcours professionnel en est la raison : après avoir travaillé pour le studio d’animation Walt Disney pendant deux ans, elle a enchaîné divers projets, chacun nécessitant une approche artistique spécifique.

"Après deux ans chez Disney, comme beaucoup de mes collègues, j'ai développé la capacité d’adapter mon style à chaque projet, comme un caméléon. Progressivement, cette habitude a influencé ma manière de créer. Chaque émotion ressentie en tenant mon pinceau donne naissance à des œuvres aux styles variés : parfois presque abstraites, parfois teintées d’impressionnisme, parfois d’inspiration classique. Mais, au fond, tous ces styles font partie de moi."

Après une première présentation au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, l’exposition collective "Bonjour Vietnam" se poursuivra au Musée des beaux-arts du Vietnam, où elle sera inaugurée le 1er mars à 18h00 et restera accessible jusqu’au 9 mars.

Texte et photos : Minh Thu/CVN