Exposition spéciale sur trois grands peintres vietnamiens à Paris

Trois grands peintres vietnamiens - Lê Phô (1907-2001), Mai Trung Thu (1906-1980) et Vu Cao Đàm (1908-2000) - sont mis à l'honneur à travers une collection spéciale actuellement exposée au musée Cernuschi (Paris, France) jusqu'au 4 mai 2025.

Photo : lehouseart.com/CVN

L'exposition "Lê Phô, Mai-Thu, Vu Cao Dam - Pionniers de l'art moderne vietnamien en France" est une occasion unique pour les amateurs d'art de découvrir l'héritage exceptionnel et les contributions de ces peintres à l'art moderne.

Sur son site, le musée Cernuschi écrit que l’exposition rassemble 150 œuvres des trois artistes retraçant leurs trajectoires depuis leur formation à l’École des beaux-arts de Hanoï jusqu’à la fin de leur longue carrière menée en France à partir de 1937.

Cette exposition coïncide avec le centenaire de l’École des beaux-arts de Hanoï qui a permis, pour la première fois, la rencontre de l’art occidental et des traditions vietnamiennes. Les échanges intenses entre élèves et professeurs ont donné naissance à un nouveau style, proprement indochinois, qui a marqué l’entrée de l’art vietnamien dans la modernité.

Photo : lehouseart.com/CVN

Conçue en étroite collaboration avec les familles des artistes qui ont ouvert leurs fonds d’archives, l’exposition retrace le parcours audacieux de ces trois amis, aimant leur pays natal tout autant que la France, avec pour toile de fond les changements politiques et les relations entre les deux pays tout au long du XXe siècle. Photographies anciennes, dessins datant des années de formation ou croquis préparatoires côtoient leurs œuvres sur soie, huiles sur toile, paravent laqué, sculptures en plâtre ou en bronze. L’association de techniques et matières issues des traditions occidentales et asiatiques est emblématique de leurs œuvres qui, depuis une trentaine d’années, connaissent, sur le marché de l’art, un engouement croissant.

Première exposition sur ces artistes emblématiques de l’évolution de l’art vietnamien du XXe, elle rassemble 150 œuvres en provenance de fonds divers, prêteurs publics ou privés, familles des artistes, amis proches, pour les œuvres les plus anciennes, ou simple amateurs. C’est une occasion unique de retracer l’évolution du style de Lê Phô, Mai-Thu et Vu Cao Dàm depuis le début jusqu’à la fin de leur carrière.

Parmi les prêteurs publics, la Cité internationale universitaire de Paris, Maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est, prête pour la première fois une grande huile sur toile de Lê Phô datant de 1929 (210 x 450 m), première commande passée au peintre alors qu’il était encore étudiant. Le musée du quai Branly - Jacques Chirac prête un bel ensemble de sculptures de Vu Cao Dàm, et un ensemble de peintures des trois artistes est issu des collections du Centre national des arts plastiques ; sont également prêteurs le Mobilier national ou encore le ministère de la Justice.

