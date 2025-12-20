Mettre en valeur la culture du gong et l'art du tissage en brocatelle des Ba Na

Chaque fin janvier, le Comité populaire du district de Dông Xuân (ancienne province de Phú Yên) organise la fête "Doubles tambours, trois gongs, cinq chiêng" au village de Xi Thoai, désormais rattaché à la commune de Xuân Lanh, dans la province de Dak Lak.

L’événement suscite toujours l’intérêt des habitants et des visiteurs, en raison de la singularité et de l’originalité des formes artistiques caractéristiques de la culture du peuple Ba Na.

Le point fort du festival réside dans la représentation d’extraits de rituels traditionnels des communautés ethniques, combinée à des performances artistiques mettant en valeur différents types de tambours et de gongs.

Selon So Dun Toan, habitant du village de Xi Thoai, la fête "Doubles tambours, trois gongs, cinq chiêng" est l’activité culturelle la plus attendue de l’année. Pour s’y préparer, les artisans du village s’entraînent plusieurs mois à l’avance. Il ne s’agit pas seulement d’une activité culturelle traditionnelle, mais aussi d’une grande fierté pour la communauté locale.

Le président du Comité populaire de la commune de Xuân Lanh, Huynh Anh Tuân, a indiqué que, afin de valoriser les patrimoines culturels ethniques, la communauté Ba Na du village de Xi Thoai avait progressivement restauré les fêtes, préservé les patrimoines culturels et mis en valeur leurs atouts en développant des produits de tourisme culturel communautaire. Il s’agit notamment des danses, des mouvements chorégraphiques, des techniques de percussion des tambours et des gongs…

Développer le tourisme pour augmenter les revenus

Le village de Xi Thoai compte plus de 200 ménages et 600 habitants, dont 95% appartiennent à l’ethnie Ba Na. Grâce aux efforts conjoints des autorités locales, du secteur du tourisme et d’organisations internationales, le village a parcouru un long chemin : d’abord reconnu comme premier village culturel en zone montagneuse de l’ancienne province de Phu Yên (en 2000), puis comme village culturel touristique communautaire (en 2014) et comme village d’artisanat traditionnel du tissage brocart (2024).

La même année, en 2024, avec le soutien de l’Organisation de la santé Pays-Bas - Vietnam, un groupement de tourisme communautaire réunissant 14 membres a été créé. Celui-ci a commencé à développer des produits touristiques culturels communautaires, notamment des spectacles de gongs, la démonstration du tissage brocart, la dégustation de "ruou cân" (alcool de jarre), ainsi que des visites et activités de plein air au service des touristes.

L’artisan Đinh Van May, du village de Xi Thoai, explique qu’il tient le rôle de joueur de tambour dans l’art des "Doubles tambours, trois gongs, cinq chiêng". Depuis la création du groupement de tourisme, lui et de nombreux autres artisans ont plus d’occasions de présenter cet art.

Outre l’univers des gongs, l’art du tissage brocart des Ba Na à Xi Thoai constitue également une valeur culturelle traditionnelle remarquable. Les écharpes, sacs ou jupes y sont tissés entièrement à la main, ornés de motifs uniques imprégnés de l’identité ethnique.

Pour Huynh Anh Tuân, président du Comité populaire de la commune de Xuân Lanh, le modèle de tourisme communautaire à Xi Thoai constitue un pas d’avance importante dans l’exploitation harmonieuse du potentiel culturel et paysager de la région. Les autorités communales encouragent les habitants à ouvrir des homestays et à organiser des circuits d’expérience de la vie locale, créant ainsi un attrait touristique majeur.

