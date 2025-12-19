Hô Chi Minh-Ville

Le Palais de la Réunification accueille un grand festival de Noël ouvert à tous

Avec l’ambition de devenir une tradition de fin d’année, LumiFesti Saigon offre aux habitants un grand festival de Noël mêlant culture, divertissement et esprit festif au cœur de la ville.

>> Le tourisme vietnamien accélère pour la haute saison de Noël et du Nouvel An

>> Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange

>> Un vice-président de l’AN adresse ses vœux de Noël au diocèse de Cân Tho

>> L’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville célèbre la magie de Noël avec un concert exceptionnel

Ouvert gratuitement de 8h à 22h les 19, 20 et 21 décembre, LumiFesti Saigon 2025 est à la fois une destination de loisirs et de divertissement pendant la période de Noël, et une initiative visant à transformer le Palais de la Réunification (Hô Chi Minh-Ville) en un espace culturel et artistique nocturne vivant, où le patrimoine historique s’allie au rythme de la vie contemporaine de la ville durant la saison des fêtes de fin d’année.

Après la saison de Noël 2024 marquée par l’apparition d’une véritable forêt de sapins au cœur de la ville, LumiFesti Saigon revient cette année avec le thème "Light it. Love it. Live it" et élargit son rôle en choisissant le Palais de la Réunification comme lieu d’accueil. L’objectif est d’explorer de nouvelles possibilités pour un site patrimonial historique : non seulement créer une atmosphère festive, mais aussi connecter la lumière, l’art et l’expérience communautaire dans un espace riche en émotions.

Selon les organisateurs, l’ambiance de Noël illuminera le Palais de la Réunification de manière éclatante tout en restant en harmonie avec l’architecture emblématique du monument.

Ainsi, pendant les trois jours du festival (au 1 rue Huyên Trân Công Chua, quartier Bên Thành, Hô Chi Minh-Ville), habitants et visiteurs pourront profiter gratuitement de nombreuses activités culturelles et de divertissement : Craftmas, proposant des ateliers artisanaux (fabrication de cartes, décoration de bougies parfumées, création de bracelets, de couronnes…); Artmas, un espace d’exposition conçu comme un voyage autour du monde avec dix art-toys Baby Sumo Kō (personnages artistiques faits main sous forme de jouets, porteurs du message "briser les préjugés liés à l’apparence", encourageant la confiance en soi et l’acceptation des différences, représentant les couleurs culturelles des peuples du monde); le Baby Sumo Kō Theme Park, imaginé comme un mini "parc" de loisirs; Jingle Stage, une scène miniature où les mélodies de la saison festive sont revisitées à travers des performances acoustiques; Cheers Joy, invitant à découvrir la diversité de la culture gastronomique.

Le point d’orgue de LumiFesti Saigon 2025 est la zone d’exposition mettant en scène un gigantesque coffret cadeau (12 m x 7 m), au design typiquement festif mêlé à l’architecture du Palais de la Réunification. En journée, l’extérieur du coffret constitue un spot de check-in original; en fin d’après-midi et en soirée, il devient le support d’un mapping 3D racontant l’histoire de Noël et du Nouvel An. À l’intérieur, une exposition lumineuse présente des thèmes tels que le pop art ou Sumo Kochi, à travers des œuvres d’art numérique (electric art).

Texte et photos : Minh Thư/CVN