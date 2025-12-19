Le Festival de Yên Tu 2025 débute dans la province de Quang Ninh

Le Festival de Yên Tu a débuté jeudi 18 décembre dans la province de Quang Ninh, offrant une vitrine culturelle dynamique qui présente le Vietnam au monde comme une nation sûre et hospitalière, riche de ses identités diverses.

Photo : VNA/CVN

Organisé sous le thème "Itinéraire du patrimoine - Quintessence du monde", le festival commémore le 717e anniversaire de l’élévation au nirvana du roi-moine Trân Nhân Tông et célèbre l’inscription officielle de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine mondial.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Viêt Dung, directeur du Département provincial de la culture et des sports, a déclaré que Yên Tu représente non seulement un espace culturel et spirituel unique, mais aussi un symbole fort de l’harmonie entre religion et vie quotidienne, et entre la pensée humaniste bouddhiste et le patriotisme du peuple vietnamien.

Cette reconnaissance de l’UNESCO est plus qu’une source de fierté pour les habitants ; elle constitue un fondement essentiel permettant à la culture de devenir un moteur de développement national, a-t-il affirmé.

Faisant le lien entre passé, présent et futur, le Festival de Yên Tu 2025 propose un programme riche et varié, notamment une exposition présentant des artefacts, des documents anciens et des maquettes numériques 3D modernes liés à l’école zen Truc Lâm. On peut y admirer des portraits du roi-bonze Trân Nhân Tông, des estampes de la pagode de Vinh Nghiêm et une reconstitution 3D de Yên Tu sous la dynastie Trân, offrant aux visiteurs un aperçu saisissant d’une période faste de l’histoire.

La Semaine du film du patrimoine, qui se déroule du 18 au 22 décembre, a également suscité un vif intérêt auprès du public. Outre une programmation culturelle et spirituelle, le festival propose des activités sportives dynamiques et des animations commerciales.

Le 14 décembre, la course cycliste "Voyage au cœur du patrimoine" a rassemblé plus de 400 athlètes venus de 18 provinces et villes, traçant un parcours symbolique reliant les principaux sites patrimoniaux. Parallèlement, la foire commerciale et le festival OCOP (À chaque commune son produit) ont permis aux visiteurs de découvrir les spécialités locales exceptionnelles de Quang Ninh, Hai Phong et Bac Ninh.

Nguyên Viêt Dung a souligné que le Festival de Yên Tu est une formidable opportunité pour le Vietnam de démontrer au monde entier son engagement indéfectible envers la protection, la préservation et la promotion du patrimoine mondial. Les communautés locales placent le patrimoine au cœur de leur développement, cherchant à concilier conservation et croissance créative, tout en restant fidèles aux principes du développement durable.

Le Festival de Yên Tu 2025 se déroulera jusqu’au 22 décembre.

VNA/CVN