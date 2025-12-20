Rituel du nouveau riz : une tradition singulière des Thai

Dans l’espace d’une maison sur pilotis imprégné du parfum du riz, la cérémonie du nouveau riz des Thai à Mai Châu, province de Phú Tho (Nord), demeure un rituel sacré étroitement lié à la culture rizicole. Elle exprime la gratitude envers les récoltes, renforce les liens familiaux et communautaires, et préserve une identité culturelle ancestrale.

Selon une légende ancienne, le plateau d’offrandes des Thai n’inclut pas de bétail ou de volaille, mais principalement des poissons de ruisseau. Cette pratique proviendrait d’une histoire émouvante sur l’amour maternel d’une poule, poussant les habitants à remplacer les volailles par le poisson - un choix empreint d’humanité. Le poisson est préparé en deux plats, grillé et cuit à la vapeur, conservant la saveur authentique des montagnes. Le xôi, riz gluant sacré des champs, est quant à lui confectionné à partir des plus beaux épis, cuit à la vapeur, puis enveloppé de feuilles de bananier pour être offert aux ancêtres.

Pendant la cérémonie, le maître de maison dispose les offrandes, répand du sel blanc - symbole des temps difficiles d’autrefois - et le chamane récite des prières pour inviter les ancêtres à recevoir les offrandes et bénir la famille pour une bonne santé et des récoltes abondantes. Parents et voisins sont généralement conviés, partageant ainsi la joie du travail bien accompli.

À l’issue du rituel, tous savourent le ruou cân (alcool), le xôi, le poisson de ruisseau et se joignent aux danses xòe et sap animées, créant une ambiance chaleureuse et solidaire. Le rituel du nouveau riz n’est pas seulement une pratique spirituelle : il constitue un patrimoine culturel durable, soigneusement transmis comme une composante essentielle de la vie spirituelle des Thai de Mai Châu.

Trong Dat - Xuân Lôc/CVN