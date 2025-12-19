L’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville célèbre la magie de Noël avec un concert exceptionnel

L’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville vous invite à une immersion dans la magie de Noël, avec un concert rempli d’émotions à l’Opéra les 20 et 21 décembre, pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Photo : NHCC/CVN

Au programme : des chants intemporels et inspirants, pour un moment chaleureux en cette période de Noël. La soirée débutera par des extraits du Messie, un célèbre oratorio en anglais composé par George Frideric Handel en 1741. Dans sa musique, Haendel exprime toute la gamme des émotions humaines, se servant tantôt de mélodies éloquentes, tantôt de contrepoint savant, pour transcender l’universalité d’un message d’espérance et de lumière.

Le ténor Pham Trang interprétera les airs Consolez, consolez mon peuple et Chaque vallée sera exaltée, tandis que le baryton Dào Mac chantera Ainsi parle le Seigneur et Mais qui peut supporter le jour de sa venue ?, expressions prophétiques de la joie de se préparer à accueillir le Sauveur.

La soprano Cho Hae-Ryong interprétera avec énergie et ferveur l’air Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion. Deux œuvres chorales classiques, Hallelujah et Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, seront interprétées.

Après l’entracte, le concert proposera des chants de Noël classiques et modernes, tels que Adesta Fidelis, Santa’s Epic Ride, The First Noel, Angels We Have Heard on High et We Wish You a Merry Christmas.

Ce concert mettra en vedette les solistes de renom Pham Khanh Ngoc, artiste émérite, et la mezzo-soprano Pham Duyên Huyên, ainsi que le Chœur de l’HBSO et le Chœur d’enfants sud-coréens.

Le concert sera dirigé par Trân Nhât Minh, chef d’orchestre et maître de chœur de l’HBSO. Il est diplômé en direction de chœur du Conservatoire d’État de Magnitogorsk, en Russie, et titulaire d’une maîtrise en arts du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 2007.

Trân Nhât Minh a remporté plusieurs prix prestigieux lors de concours internationaux, notamment le Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Vladivostok en 2003 et le Festival international de chant choral organisé par Interkultur, leader mondial des concours et festivals de chœurs, à Hôi An en 2014.

Les deux spectacles auront lieu à 20h00 au 7, place Lam Son, dans l’arrondissement de Sài Gon.

VNA/CVN