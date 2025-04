Phú Tho

Retour aux sources : importance spirituelle de la Fête des rois Hùng, fondateurs de la nation

Photo : Ta Toàn/VNA/CVN

Cette date sacrée offre à chaque Vietnamien l'occasion solennelle de commémorer et d'exprimer sa gratitude envers les rois fondateurs Hùng, artisans de la naissance de Van Lang, le premier État de l'histoire vietnamienne.

Emblème vibrant de patriotisme

Bien plus qu'une simple célébration traditionnelle, la Fête des rois Hùng se dresse comme un emblème vibrant de patriotisme. Elle perpétue des valeurs culturelles fondamentales, nourrit l'esprit d'une grande union nationale et honore la noble tradition du "boire l'eau en se souvenant de sa source".

Le culte voué aux rois Hùng occupe une place prééminente dans la sphère spirituelle du peuple vietnamien. Pour nombre d'entre eux, la visite du temple dédié aux rois Hùng représente à la fois un vœu pieux et un voyage introspectif vers les fondements de leur identité.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Huy Thang, un Vietnamien résidant en Allemagne, témoigne de l'importance de ce pèlerinage : "La visite au temple des rois Hùng est une chance inestimable de se reconnecter avec notre identité culturelle profonde et de transmettre à la jeune génération le riche héritage national".



Nguyên Manh Dông, directeur adjoint du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, souligne la résonance de cet événement au sein de la diaspora : "La Fête des rois Hùng est une célébration nationale vietnamienne profondément appréciée par notre communauté à l'étranger. Chaque année, les représentations diplomatiques du Vietnam et les associations de Vietnamiens à travers le monde organisent des événements pour marquer cette date significative".



Valorisation culturelle et touristique

Photo : Ta Toàn/VNA/CVN

La province de Phú Tho préserve précieusement 345 sites dédiés au culte des rois Hùng.

Parmi eux, le complexe historique du temple des rois Hung s'étend sur plus de 800 ha, ambitionnant de devenir le plus vaste parc religieux et culturel du pays. La Fête des rois Hùng 2025 devrait attirer environ quatre millions de visiteurs.

Nguyên Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, met en lumière le potentiel touristique de cet événement : "Cette fête représente une opportunité exceptionnelle pour promouvoir notre province et séduire les touristes de l'ensemble du Vietnam à Phú Tho". L'édition 2025 de la Fête des rois Hùng et de la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale propose un programme riche et varié, incluant un spectacle artistique inaugural, un festival du livre, une exposition d'artefacts de l'époque des rois Hùng, des concours culinaires de bánh chung (gâteau de riz gluant en forme carré) et de bánh giây (gâteau de riz gluant pilé en forme ronde), un spectacle de hát xoan (chant printanier)…

Photo : VNA/CVN

La Fête des rois Hùng et la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale 2025 se dérouleront du 29 mars au 7 avril (du 1er au 10e jour du 3e mois lunaire) sur le site historique du temple des rois Hùng.

La diversité des activités proposées lors de la Fête des rois Hùng contribue significativement à exalter la fierté nationale et à renforcer la conscience des citoyens quant à la préservation et à la valorisation du patrimoine national. Elle ravive l'esprit de patriotisme et consolide la solidarité de la nation vietnamienne.

VNA/CVN