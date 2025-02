À Cao Bang, le Premier ministre honore la mémoire du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Ce lieu historique marque l’événement où le Président Hô Chi Minh observa et dirigea directement la bataille de Dông Khê, premier engagement de cette campagne décisive.

Moment charnière de la guerre de résistance contre le colonialisme français, la campagne des frontières (16 septembre - 14 octobre 1950) fut d'autant plus remarquable que le Président Hô Chi Minh, fait unique dans l'histoire des guerres de résistance contre les armées française et américaine, se rendit en personne sur le front pour observer et diriger des combats.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude envers les héros et les martyrs qui ont combattu et sacrifié leur vie pour la nation. Il a réaffirmé l'engagement du Parti, du peuple et de l'armée à poursuivre leurs efforts pour édifier un Vietnam toujours plus beau, prospère, puissant et civilisé, assurant un bien-être sans cesse croissant à sa population.

À cette occasion, le Premier ministre a remis une aide financière de 60 millions de dôngs à chacun des dix foyers du hameau de Ban Moi, commune de Duc Long, district de Thach An, province de Cao Bang, dans le cadre de l'objectif national d'éradication des logements précaires d'ici fin 2025.

VNA/CVN